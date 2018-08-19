Daily Mail: Бутину перевели в тюрьму, где содержат Манафорта

Россиянку Марию Бутину, которую власти США подозревают в шпионаже, по неясным причинам перевели в тюрьму Александрии в штате Вирджиния, сообщает Daily Mail. По словам издания, в том же учреждении находится бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, которого обвиняют в финансовых махинациях и лжесвидетельстве.

29-летняя Мария Бутина, которую американские власти подозревают в шпионаже, была переведена в тюрьму Александрии в штате Вирджиния. Об этом сообщил адвокат россиянки Роберт Дрисколл, пишет Daily Mail.

Издание напоминает, Минюст США обвиняет Бутину в том, что по поручению «высокопоставленных российских чиновников» она «внедрилась» в Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) и выстраивала отношения с американским консервативными политиками с 2015 до 2017 года. Сама россиянка отрицает все эти обвинения.



Ранее Бутина содержалась в одной из вашингтонских тюрем. Причина её перевода до конца неясна, и представители Службы маршалов США отказались раскрывать подробности, ссылаясь на принятые правила, подчёркивает Daily Mail.

Примечательно, что в той же самой тюрьме находится бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Он ожидает вынесение вердикта суда по делу об уклонении от уплаты налогов и банковских махинациях.

Процессу по делу Манафорта проходит в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. В сентябре политтехнолог также должен предстать перед судом в округе Колумбия, где ему предъявят обвинения в сговоре с целью обмануть государство, отказе зарегистрироваться в качестве иностранного агента, отмывании денег, оказании влияния на свидетелей и лжесвидетельстве.

Издание обращает внимание, что Бутину перевели в новое учреждение спустя несколько дней после того, как посольство России в США пожаловалось на ухудшение здоровья россиянки: «Складывается ощущение, что Вашингтон пытается принудить её к сотрудничеству со следствием, делая условия её содержания как можно более тяжёлыми». Однако Дрисколл не смог подтвердить, что перевод связан с опасениями ведомства.