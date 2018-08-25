Bloomberg: США предупредили Россию о готовности нанести «более мощный» удар по Сирии

Вашингтон готов применить «ещё большую военную силу» против Сирии, если её правительство решит применить химическое оружие при наступлении на Идлиб, передаёт Bloomberg со ссылкой на правительственные источники. По информации издание, с таким предупреждением выступил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарём российского Совбеза Николаем Патрушевым.

Вашингтон предупредил Москву, что он готов нанести новый удар по сирийским войскам, если Башар Асад применит химическое оружие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чётыре источника.

По данным чиновников, это заявление было сделано советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном на встрече с секретарём российского Совбеза Николаем Патрушевым в Женеве.

Американские власти настаивают, что у них есть информация о том, что Дамаск планирует провести химическую атаку в Идлибе — провинции, которая находится под контролем боевиков. Если подобное случится, то США грозят использовать в ответ «ещё большую военную силу против режима Асада, чем применялась в прошлом», заявили собеседники Bloomberg.

Ранее президент Дональд Трамп уже отдавал приказы о двух ограниченных ракетных ударах по сирийским военным объектам, обвиняя власти страны в применении запрещённого оружия. Он также обещал «наказать Асада» в случае новых химических атак. Но последнее предупреждение выглядит более конкретным, и оно прозвучало накануне кампании, которая может стать «самой кровопролитной за всю гражданскую войну в Сирии», отмечает издание.

По его словам, сирийские войска, поддерживаемые с воздуха российской авиацией, сосредотачиваются вокруг Идлиба. Это единственная провинция, где находятся значительные силы боевиков, в основном представленные джихадистами из «Аль-Каиды»*. Речь может идти о нескольких десятках тысяч бойцов.

Наступление правительственных сил в Идлибе олицетворяет поражение США, их западных и ближневосточных союзников, которые поддерживали повстанцев на протяжении семилетнего конфликта. Теперь они фактически отказались от свержения Асада и переключились на «сдерживание иранского влияния» в Сирии, подчёркивает Bloomberg.

Издание отмечает, что два предыдущих американских нападения на Сирию в целом имели «символическое значение» и не нанесли серьёзного ущерба военному потенциалу Асада. Перед последней атакой глава Пентагона Джеймс Мэттис убедил президента отказаться от более широкой военной операции. Но в случае нового «химического инцидента», переубедить Трампа не удастся, заверили издание источники.

Асад и его российские союзники продолжают настаивать, что сирийская армия никогда не использовала химическое оружие. По их мнению, все эти атаки были инсценированы боевиками, чтобы дать повод для военного вмешательства западных стран, обращает внимание Bloomberg.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

