Le Temps: из-за «российского вмешательства» встреча Болтона и Патрушева оказалась безрезультатной

Как сообщает Le Temps, по итогам 5-часовой встречи в Женеве Джон Болтон и Николай Патрушев оказались не в состоянии подписать совместное заявление. По словам советника российского президента, разногласия возникли из-за вопроса о «российском вмешательстве» в американские выборы. Как отмечает издание, сторонам не удалось добиться конкретных результатов ни по одному из важнейших вопросов на повестке дня.

По итогам пятичасовой встречи, состоявшейся в постпредстве США при отделении ООН в Женеве, советники по национальной безопасности президентов России и США Николай Патрушев и Джон Болтон оказались не в состоянии подписать совместное заявление, сообщает Le Temps.

По словам Болтона, причиной проблемы стал недостаток времени, однако, как уточнил в интервью российской прессе Патрушев, стороны не смогли прийти к согласию по вопросу «российского вмешательства» в американские выборы. Американская сторона настаивала на упоминании «вмешательства» в итоговом документе, однако представитель России готов был согласиться на это исключительно при условии упоминания об «американском вмешательстве в российский электоральный процесс», — передаёт газета.

Как замечает издание, «несмотря на усилия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по восстановлению диалога, российско-американские отношения всё ещё находятся на самой низкой отметке». Подозрения насчёт связей предвыборного штаба Трампа с Москвой также не способствуют нормализации ситуации.

Встреча Болтона и Патрушева, ставшая логическим продолжением саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, позволила двум странам обсудить различные вопросы, связанные с безопасностью — от Сирии до Украины и контроля над ядерными вооружениями. Как сообщается, стороны договорились продолжить обсуждение в Вашингтоне, однако точная дата следующей встречи пока не была назначена.

Говоря об итогах встречи с российским коллегой, Болтон отметил «большой прогресс», достигнутый в ходе переговоров, однако признал, что обсуждения находятся лишь «на начальной стадии», и ни о каких переговорах между двумя станами речь в данный момент не идёт.

Вопрос о выводе «всех иранских сил» из Сирии является для США приоритетным и поднимался уже не раз. По словам Болтона, предложение России, Израиля, Франции и Германии заключалось в выводе иранских войск в обмен на снятие американских санкций в отношении покупки нефти у Тегерана. Однако Вашингтон «не желает об этом слышать», — замечает газета.

Как передаёт издание, прорыва не произошло и в обсуждении вопроса о контроле над ядерными вооружениями и заключении нового договора СНВ. Болтон назвал перспективу перезаключения договора «отдалённой» и отметил, что для обнародования позиции США по данному вопросу «со всей прозрачностью», необходимо решение администрации — ещё не принятое.