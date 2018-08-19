Не только Россия: Болтон поведал ABC News, кто «угрожает» американским выборам

Россия — не единственная страна, которая может «вмешаться» в предстоящие промежуточные выборы в конгресс США. Об этом в интервью ABC News заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. По признанию чиновника, помимо Москвы, опасения у Вашингтона вызывают Китай, Иран и КНДР.

Россия — только одна из четырёх стран, которые потенциально могут «вмешаться» в промежуточные выборы в конгресс США. Такое мнение в экслюзивном интервью ABC News высказал советник по национальной безопасности американского президента Джон Болтон.

«Я могу определённо сказать, что существует значительное опасение относительно национальной безопасности по поводу вмешательства Китая, Ирана и Северной Кореи. И мы предпринимаем шаги, чтобы это предотвратить. То есть в действительности речь идёт обо всех четырёх этих странах», — подчеркнул Болтон.

«Но разве в прошлом вы видели что-либо, что указывало бы на Китай?» — поинтересовалась у советника Белого дома корреспондент телеканала Марта Раддац. «Мне бы не хотелось вдаваться в подробности о том, что я видел или не видел. Но я говорю вам, глядя на выборы 2018-го, что эти четыре страны вызывают у нас наибольшее опасение», — ответил он.

ABC News напоминает, что ранее Дональд Трамп предложил расширить круг подозреваемых во «вмешательстве» в американские выборы. «Все дураки, которые зациклились на России, должны начать смотреть в другую сторону, на Китай», — написал американский президент в Twitter.