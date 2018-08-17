Обозреватель WSJ: российское влияние на американский электорат — всего лишь «капля в океане»

Влияние, которое оказывали российские политические рекламные объявления в Facebook на американских избирателей, сопоставимо с «каплей в океане», считает обозреватель The Wall Street Journal Курт Леви. По его мнению, эффект от них был достаточно «скромным», а многие из этих объявлений и вовсе оказались «безобидными».

В прошлом месяце американские СМИ и конгресс встревожило заявление Facebook о том, что они обнаружили и удалили новые политические рекламные объявления, которые, вероятно, имели российское происхождение, пишет обозреватель The Wall Street Journal Курт Леви. Руководство Facebook добавило, что это были «решительные, хорошо финансируемые противники, которые никогда не сдадутся».

По мнению сайта о технологиях TechCrunch, «против промежуточных выборов в США была объявлена пропагандистская война». Член палаты представителей США Адам Шифф предупредил, что новые рекламные объявления — это то, чего США «так давно опасались»: того, что «иностранные субъекты с плохими намерениями, чей почерк похож на тот, который раньше был установлен, как российский, продолжат использовать в качестве оружия платформы социальных сетей с тем, чтобы оказать влияние на американский электорат».

Однако, как отмечает Леви, влияние, которое осуществлялось удалёнными аккаунтами на американских избирателей, сопоставимо с «каплей в океане». Так было и в 2016 году, когда из 25 тыс. материалов, которые видит в своей новостной ленте типичный пользователь Facebook, всего один имел российское происхождение. Российское проникновение в Twitter и на другие платформы было «таким же скромным». Если бы российское влияние было более широким, «его было бы также легче обнаружить».

К тому же некоторые из российских рекламных объявлений были и вовсе «безобидными». Как и большинство политических объявлений, они должны были спровоцировать реакцию или повлиять на людей. Их содержание ничем не отличается от обычной рекламы и политических высказываний, которые американцы слышат каждый день.

По словам обозревателя, иностранные субъекты должны подключаться к обсуждению американской иммиграционной политики, расовых отношений и отношения к мусульманам, а США не нужно молчать о проблемах в России, Китае и в других странах.

Нет никакого сомнения в том, что российские рекламные объявления нацелены, скорее, на то, чтобы посеять разногласия, нежели сплотить американцев, но то же самое можно сказать о многих политических объявлениях, произведённых в США, не говоря уже о журналистике.

«Нам хочется обвинять русских, потому что обвинять самих себя — это неприятная альтернатива», — заключает обозреватель The Wall Street Journal Курт Леви.