NYT: журналисты и учёные попросили Facebook об особом доступе к данным пользователей

Группа журналистов и учёных направила Facebook письмо с просьбой сделать для них исключение в пользовательском соглашении и позволить прибегать к запрещённым методам для сбора данных — в интересах общественности, сообщает The New York Times. Ранее, после скандала с «российским вмешательством», поддельными аккаунтами и утечкой данных пользователей платформа, напротив, пошла на ужесточение правил.

Facebook получил запрос на изменение своих правил относительно того, как журналисты и учёные могут работать с платформой в рамках своих исследований. По мнению The New York Times, в глобальном смысле этот случай затрагивает вопрос о том, как Первая поправка к Конституции США работает в эпоху социальных сетей.

В письме, адресованном Facebook, адвокаты группы журналистов и учёных попросили основателя платформы Марка Цукерберга изменить условия соглашения, которым должны следовать те, кто намерен пользоваться сайтом. Просители хотят, чтобы компания сделала для них исключение из правил, в рамках которых пользователям запрещается использовать неаутентичные аккаунты и специальные программы и методы для сбора информации и её анализа.

Как отмечает издание, к таким жёстким условиям Facebook решил прибегнуть после того, как столкнулся с критикой за недостаточные меры по блокировке поддельных аккаунтов, которые Россия использовала, чтобы «усилить напряжённость» накануне президентских выборов 2016 года. Кроме того, к идее об ужесточении правил платформу подтолкнул скандал с британской консалтинговой компанией Cambridge Analytica, незаконно собиравшей информацию миллионов аккаунтов, чтобы помочь предвыборной кампании Дональда Трампа.

«Мы понимаем, что после того, что выяснилось в ходе скандала с Cambridge Analytica, Facebook столкнулся с усиленным давлением и необходимостью защитить данные, чтобы пользователи вновь могли ему доверять. Это оправданное давление и, по правде сказать, запоздалое. Однако меры, отвечающие на обоснованные опасения относительно конфиденциальности, не должны препятствовать проводимой в интересах общественности работе журналистов и исследователей», — говорится в письме, полученном Facebook.

Компания предложение оценила, однако ничего не сказала о том, собирается ли она прислушаться к просьбе. Кэмпбелл Браун, глава подразделения Facebook, занимающегося партнёрствами с новостными компаниями, заявила: «Журналисты и учёные играют очень важную роль, помогая людям разбираться в компаниях и их продукции, а также призывая нас к ответу, когда мы делаем что-то неправильно. У нас действительно действуют жёсткие ограничения относительно того, как третьи стороны могут использовать данные пользователей, и мы признаём, что иногда эти правила могут мешать аналитической работе».

Сегодня нарушение правил компании грозит привлечением к правовой ответственности по закону «О компьютерном мошенничестве и злоупотреблении». Однако критики считают, что применение упомянутого закона к делающим свою работу журналистам и исследователям может быть рассмотрено как нарушение их конституционных прав.

Авторы обращения попросили Цукерберга ответить им до 7 сентября, ссылаясь на «неотложность» вопроса в преддверии выборов в США, и даже предложили поправку к текущему пользовательскому соглашению Facebook, согласно которой журналисты и учёные смогут пользоваться запрещёнными для всех прочих методами, при условии что, например, не будут продавать полученные данные коммерческим организаторам и рекламодателям.