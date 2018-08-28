Вице-канцлер Австрии: «дипломатию танца» между Москвой и Веной критикуют из зависти

Это просто постыдно, когда «вежливый поклон» главы австрийского МИД Карин Кнайсль перед президентом России Владимиром Путиным пытаются представить как жест покорности, заявил в эфире телеканала ORF вице-канцлер Австрии. Хайнц-Кристиан Штрайхе убеждён, что так поступают только те, кто завидует значимости Вены на мировой политической и дипломатической арене.

Теперь перейдём к международным темам, и начать я бы хотела со свадьбы в Южной Штирии. То, как отмечается бракосочетание, — дело вкуса и дело личное. Таковым, однако, свадьба министра иностранных дел Австрии, на которой присутствовал Владимир Путин, не была. Глава МИД сама так сказала. На свадьбе в Гамлице федеральный канцлер старался держаться в стороне.

Господин вице-канцлер, вы присутствовали на свадьбе. В какой момент вы почувствовали, что, с точки зрения дипломатии, на свадьбе, возможно, немного перегнули палку? Вы же должны знать, какой диссонанс вызывает в мире, когда страна предоставляет сцену авторитарному политику — особенно тогда, когда она председательствует в ЕС.

ХАЙНЦ-КРИСТИАН ШТРАХЕ, вице-канцлер Австрии: Как раз наоборот. Это излюбленная свадебная дипломатия, или дипломатия танца. То, что российский президент принял приглашение министра иностранных дел, свидетельствует о том, что он уважает не только её личные качества, аналитические способности и её способность наводить мосты, но и саму Австрию. Это также была хорошая реклама для виноградников Штирии во всём мире.

Да, это был визит вежливости и знак уважения, и граждане отнеслись к нему очень положительно. При этом постоянно предпринимаются попытки выставить всё это в негативном свете. Расходы на полицию считаются само собой разумеющимся, когда каждый год Меркель приезжает в частном порядке на Зальцбургский фестиваль. Или когда отдыхал бывший канцлер Германии. Сейчас господин Юнкер находится в Австрии на отдыхе — и проводятся полицейские мероприятия по его охране. Каждая демонстрация зелёных в Вене обходится дороже.

Кроме того, просто постыдно, когда вежливый поклон пытаются представить как жест покорности. Это всего лишь хорошие манеры, как установил знаток хорошего поведения Эльмайер*. Господин Путин также поклонился. У меня сложилось впечатление, что некоторые завидуют нашей значимости на мировой политической и дипломатической арене. И это хорошо, поскольку мы хотим выступать в роли посредника. Мы хотим прийти к взаимопониманию с Россией и добиться мирного решения для Украины с возможным участием миротворческой миссии ООН. Мы хотим усадить стороны за стол переговоров, чтобы разрешить кризис и добиться отмены санкций.

Дата выхода в эфир 27 августа 2018 года.

* Томас Шефер Эльмайер — руководитель одной из самых известных танцевальных школ Австрии (прим. ИноТВ).