Le Monde: у Путина на руках главные карты по Идлибу, но у Европы — финансовый козырь

От российской стороны зависит, какое наступление будет на Идлиб: полномасштабный хаос или война на измор, пишет Le Monde. При этом Европа неизбежно ощутит на себе последствия этой операции в виде потока беженцев. Поскольку Россия ожидает от европейцев, что они примут участие в восстановлении послевоенной Сирии, то именно этот финансовый рычаг и остаётся у Европы в сирийском вопросе, пишет издание в своей редакционной статье.

На протяжении двух лет сирийский режим при ключевой поддержке своих российских и иранских союзников методически возвращал себе контроль над всеми очагами сопротивления в стране, пишет в своей редакционной статье Le Monde. И остался последний, Идлиб, где проживает 3 млн гражданских. Теперь, по словам авторов статьи, наступление на Идлиб неизбежно: военные сосредотачиваются, заявления становятся всё жёстче.



При этом битва за Идлиб — не просто перестройка линии фронта, отмечают авторы статьи. «Идлиб символизирует не только последнюю битву в конфликте с ужасным количеством жертв, но и первый послевоенный кризис, в котором доминирует Москва».



Трамп выложил в Twitter предупреждение Асаду, России и Ирану, чтобы они не совершали «большую гуманитарную ошибку», но, по словам журналистов, не стоит обманываться на этот счёт. Сирия интересует Соединённые Штаты всё меньше и меньше, поэтому они не станут предпринимать шагов в её отношении. Угрозы со стороны западных стран ограничиваются ударами в случае использования химического оружия.



«Поэтому главные карты у президента Владимира Путина», — пишут авторы статьи. У него есть возможности запустить крупномасштабное наступление или, наоборот, ограничить продвижение правительственных сил лишь этим анклавом. Так что, по мнению журналистов, именно от Путина зависит, будет это большой хаос или война на измор.



«Идлиб стал пороховой бочкой», — пишет Le Monde. Там сосредоточены джихадисты из «Фронт ан-Нусра»*, бойцы оппозиционных группировок, которых изгнали из других районов страны, а также гражданское население. Из-за операции эти люди могут двинуться в соседнюю Турцию — чего Анкара старается всеми силами избежать.



Турция сама по себе не смогла изолировать наиболее радикальные элементы в провинции, и это даёт основание для действий России. Так, более жёсткая позиция Анкары может привести к тому, что теракты будут происходить уже на турецкой территории. Поэтому Турции не остаётся ничего иного, кроме как подчиниться условиям, которые диктует Россия, чтобы сохранить статус-кво. Дальнейшую судьбу Сирии стороны собираются обсудить на саммите в Тегеране 7 сентября.



Европу напрямую касается то, что будет происходить в Идлибе. По словам авторов статьи, Москве эта операция будет стоить дёшево, но гуманитарные последствия будут неизбежно трагическими. Турция уже приняла у себя 3 млн беженцев и больше не осилит — значит, выходцы из Идлиба угрожают миграционным кризисом европейскому континенту.



«Расклад простой. США уходят, Россия в позиции регионального арбитра. Путин ожидает, что европейцы профинансируют восстановление обескровленной Сирии, во главу которой он снова поставил Башара Асада, того самого, который убивал собственный народ. У европейцев есть финансовый рычаг: им нужно воспользоваться, чтобы избежать этого сценария и требовать передачи политической власти в Дамаске», — делают вывод журналисты Le Monde.



* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.