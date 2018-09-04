CNN: Трамп предостерёг Асада и его союзников от «безрассудного» наступления на Идлиб

Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что сирийскому президенту Башару Асаду следует воздержаться от «безрассудного» наступления на последний оплот повстанцев — провинцию Идлиб, сообщает CNN. При этом он добавил, что Россия и Иран совершат серьёзную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой операции.
Президент США Дональд Трамп предостерёг Сирию и её союзников Россию и Иран от атак на последний крупный оплот повстанцев — провинцию Идлиб на северо-западе страны, сообщает CNN.
«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно нападать на провинцию Идлиб, — написал американский лидер в Twitter. — Русские и иранцы совершили бы серьёзную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч человекмогут быть убиты. Не допустите, чтобы это произошло!»
Это предупреждение в адрес Асада прозвучало всего через несколько дней после того, как госсекретарь Майк Помпео выступил со схожим предостережением, адресованным главе МИД России Сергею Лаврову. По словам Помпео, Москва и Дамаск ранее «согласились не допустить» наступления на Идлиб. Он также заявил, что США наблюдают обострение и без того опасного конфликта.
Предупреждения со стороны Трампа и Помпео прозвучали на фоне растущей обеспокоенности официальных лиц США по поводу возможного применения химического оружия в том случае, если повстанцам удастся замедлить продвижение войск сирийского «режима».
За последние недели Дамаск перебросил к Идлибу военные вертолёты, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Соединённые Штаты опасаются, что эти боевые машины могут быть использованы для проведения не только обычных военных операций, но и химических атак.
В статье также отмечается, что за день до заявления Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил западные страны «не играть с огнём» по вопросу Идлиба. Российский министр также сообщил, что представили организации «Белые каски» собираются инсценировать в этой провинции химатаку, а вину за это возложить на сирийское правительство, чтобы Запад мог использовать случившееся как предлог для военных действий.
Пентагон отреагировал на данное заявление следующим образом: «Россия недавно запустила усиленную кампанию по дезинформации с целью декретировать Соединённые Штаты и их международных партнёров и союзников». Оборонное ведомство США при этом назвало утверждения Лаврова «абсурдом», сообщает CNN.
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