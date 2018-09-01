CNN: США составили список целей для возможных ударов по Сирии

Эксперты спецслужб и Вооружённых сил США подготовили предварительный список сирийских объектов, по которым может быть нанесён авиаудар, сообщает CNN со ссылкой на ряд правительственных источников. По словам чиновников, армия США «среагирует очень быстро», если Дамаск решит «применить химическое оружие» при наступлении на Идлиб.

Американские спецслужбы и военные эксперты составили предварительный список объектов в Сирии, которые могут подвергнуться авиаударам, если такое распоряжение даст президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN со ссылкой на множество должностных лиц.

По данным телеканала, Белый дом пока не принял решение об ударе. Но чиновник, имеющий прямое отношение к вопросу, заявил, что Вооружённые силы США «способны отреагировать очень быстро», если Дамаск «устроит химическую атаку».

В Вашингтоне опасаются, что запрещённое вещество может быть использовано «режимом Асада» при штурме города Идлиб, который в настоящий момент удерживается боевиками. Правительственные войска перебросили в регион боевые вертолёты, способные сбрасывать заполненные хлором бочковые бомбы, обратили внимание в разговоре с CNN представители Пентагона.

Между тем Москва продолжает настаивать, что в Идлибе готовится провокация. По словам российских властей, организация «Белые каски» планирует инсценировать химическую атаку, чтобы дать Западу повод провести военную операцию против Асада.

В Пентагоне эти заявления назвали «абсурдными». Более того, официальный представитель ведомства Шон Робертсон обвинил Россию в проведении «кампании по дезинформации, цель которой — дискредитировать Соединённые Штаты и их союзников».

Тем временем Пентагон продолжает внимательно следить за манёврами российских военных в Восточном Средиземноморье. По словам Минобороны РФ, 26 военных кораблей и 30 самолётов примут участие в крупномасштабных учениях в регионе.

США же считают, что Россия наращивает военно-морское присутствие в регионе, чтобы подготовиться к возможным американским ударам по «режиму Асада». Российский флот может попытаться отследить любое приближение «томагавков» и передать эту информацию базирующимся в Сирии системам ПВО С-400.

В результате шансы России сбить американские ракеты возрастут по сравнению с апрелем 2018 года. В тот раз ей не удалось отразить удары США, Великобритании и Франции по трём сирийским объектам, напомнил в разговоре с CNN правительственный источник.

Чиновник также высказал мнение, что российское военно-морское присутствие в регионе «противоречит» публичным заявлениям Москвы о ситуации. На взгляд США, этот шаг доказывает, что российская сторона «хорошо осведомлена о том, что режим будет виновен в случае использования химического оружия».