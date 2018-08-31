CNN назвал наступление на Идлиб «началом конца» гражданской войны в Сирии

Российские и сирийские правительственные силы готовятся к наступлению на Идлиб, и правозащитники и дипломаты опасаются, что от этого может сильно пострадать гражданское население региона, передаёт CNN. Стороны обвиняют друг друга в планировании химических атак, и глава МИД России Сергей Лавров предостерёг Запад, чтобы там «не играли с огнём».

Мы начнём с новости о том, что может стать началом конца долгой и жестокой гражданской войны в Сирии. Наращивание военной мощи — последний признак того, что сирийские правительственные и российские силы готовят атаку на сирийский Идлиб. Это последний крупный пункт базирования повстанцев в Сирии. И кто бы ни победил, без сомнения, в проигравших будет гражданское население. В провинции живут порядка трёх миллионов человек, и спецпосланник ООН предупреждает, что наступление может привести к ужасной трагедии.



СТАФФАН ДЕ МИСТУРА, спецпосланник ООН по Сирии: Судя по взаимным предостережениям, которые слышны вокруг, складываются катастрофические обстоятельства. И тут возникает дилемма, настоящая дилемма, как победить террористов в Идлибе и в то же время избежать огромного числа жертв среди гражданского населения.



Есть опасения, что повстанцы, террористические группировки и сирийские силы могут использовать химическое оружие во время этого наступления. Из-за этого и Россия, и США предупреждают друг друга и своих союзников не совершать каких-либо атак с использованием химического оружия. Подробности в материале корреспондента CNN Фреда Пляйтгена из Москвы.



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Кажется, что напряжённость нарастает вокруг всего сирийского конфликта не только из-за наступления, которое планируется в регионе Идлиб, последней области в Сирии, которая находится под властью оппозиционных сил, но и между двумя крупнейшими военными игроками в этом конфликте — США и Россией.



В четверг Россия объявила, что собирается проводить крупномасштабные учения военно-морских и военно-воздушных сил у побережья Сирии. Они сообщают, что в этих учениях будут задействованы порядка 25 военных кораблей, а также стратегические бомбардировщики ВВС. Некоторые считают, что наступление на Идлиб неминуемо, и, учитывая всё это, у России в регионе будет много военной техники, если такое наступление начнётся.



Мы также слышали, что сирийское правительство стягивает войска на границу с Идлибом, была и перестрелка через линию границы. Конечно, организации вроде ООН и такие страны, как США, опасаются, что в Идлибе может быть ужасное кровопролитие, если наступление на самом деле произойдёт.



В четверг министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем в Москве проводил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И он сказал, что гражданская война в Сирии, похоже, находится в конечной стадии.



В то же время перед вероятным наступлением в Идлибе и США, и Россия обмениваются обвинениями в том, что, возможно, готовится химическая атака. Россия говорит, что, по её мнению, повстанцы планируют совершить, как они говорят, атаку под чужим флагом, чтобы втянуть в конфликт США и заставить их атаковать сирийских военных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал решительное предупреждение.



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Очередная провокация Запада готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе. Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, через Министерство иностранных дел чётко и жёстко предупредили наших западных партнёров, чтобы они не играли с огнём.



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Конечно, у Соединённых Штатов совсем другое мнение и восприятие того, что происходит в Сирии. По их словам, хотя у них нет конкретной информации, там опасаются, что правительство Асада, возможно, готовится провести химические атаки в некоторых районах провинции Идлиб. Они предупредили, что жёстко отреагируют, если это так. Они также предостерегли Россию, что если и будет какое-то наступление, то Россия должна позаботиться о местном гражданском населении или хотя бы попытаться защитить его.



Фред Пляйтген, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 31 августа 2018 года.