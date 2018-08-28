Министр обороны США: Россия и США ведут тесные консультации, чтобы предотвратить химатаку в Сирии

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, Соединённые Штаты находятся в тесном контакте с Россией, для того чтобы не допустить возможного применения химического оружия в сирийском Идлибе, сообщает The Washington Times. Отмечается, что очередное применение химоружия в Сирии может привести к новым военным ударам США по позициям Башара Асада, а также обострить и без того нестабильную ситуацию в стране.

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, Соединённые Штаты находятся в тесном контакте с Россией, для того чтобы не допустить возможного применения химического оружия в сирийском Идлибе, сообщает The Washington Times.

Издание отмечает, что очередное применение химического оружия в Сирии может привести к новым военным ударам США по позициям сирийского президента Башара Асада, а также вновь обострить и без того нестабильную ситуацию.

«Как вы видели, мы дважды отвечали на применение химического оружия. Я заверяю вас, Госдепартамент поддерживает активную связь с Россией с целью привлечь их к предотвращению этого. Переговоры продолжаются», — заявил Мэттис на пресс-конференции в Пентагоне.

При администрации Трампа США дважды осуществляли авиаудары по Сирии после того, как «силы Асада провели ужасающие химические атаки против повстанцев». Правительство Сирии обещало отказаться от химического оружия в рамках соглашения 2013 года, заключённого при посредничестве России. Однако данное обещание так и не было выполнено полностью, настаивает американское издание.

При этом Россия уже называет любые химические атаки в Идлибе провокациями, призванными убедить общественность в том, что оружие было использовано Асадом, для того чтобы оправдать будущие авиаудары США и их союзников по позициям президента.

«Начнутся безудержные крики, что режим применил химоружие против собственного народа, и это будет использовано как предлог для массированного военного удара по Сирии. Этот сценарий настолько очевиден, что мы сейчас делаем максимум для того, чтобы не допустить его реализации», — приводит The Washington Times слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.