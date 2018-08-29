DT: Россия укрепляется в Средиземном море накануне решающей битвы за Идлиб

Россия направила как минимум десять военных кораблей и две подводные лодки в Средиземное море в преддверии атаки сил Башара Асада на последний крупный оплот повстанцев в Сирии, провинцию Идлиб, сообщает The Daily Telegraph. При этом министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Россия ведёт переговоры с повстанцами Идлиба, обсуждая их возможную капитуляцию.

Россия направила свои военно-морские силы в Средиземное море в преддверии «неожиданной» атаки сил Башара Асада на последний крупный оплот повстанцев в Сирии, провинцию Идлиб, сообщает The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что как минимум десять военных кораблей и две подводные лодки были развёрнуты у восточного побережья Сирии в Средиземном море, что стало наиболее масштабным усилением российского военного присутствия в стране с 2015 года.

При этом большинство кораблей вооружены крылатыми ракетами «Калибр», которые могут быть использованы для атак по наземным целям. Это может послужить поддержкой наступления на Идлиб, полагает автор статьи.

Кроме того, подобное усиление присутствия может служить инструментом сдерживания возможного вмешательства США и союзников, в случае если Асад использует химическое оружие в Идлибе. На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что Вашингтон не оставит подобные действия режима Асада без внимания.

Через несколько дней после заявления Болтона в Министерстве иностранных дел России сообщили о наличии доказательств того, что джихадисты Идлиба планируют инсценировать применение Асадом химоружия, для того чтобы западные страны произвели авиаудары по позициям режима.

По мнению автора статьи, освобождение Идлиба ознаменует начало заключительного этапа борьбы Башара Асада с повстанцами, которая продолжается с 2011 года.

Однако наступление на провинцию, где на данный момент проживает около 2,5 млн человек, может оказаться проблемой более сложной, нежели предыдущие атаки режима. Так, Россия обеспокоена вопросом сохранения партнёрских отношений с Турцией, где опасаются наплыва беженцев из-за начала военных действий в Идлибе.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Россия ведёт переговоры с повстанцами Идлиба, обсуждая их возможную капитуляцию, передаёт The Daily Telegraph.