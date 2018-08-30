Daily Express: Москва устроит демонстрацию силы на Средиземноморье

Россия проведёт военные учения у берегов Сирии в Средиземном море, передаёт Daily Express. По сообщению Министерства обороны, в манёврах, которые пройдут с 1 по 8 сентября, примут участие 25 кораблей ВМФ и 30 самолётов ВКС России для отработки задач по противовоздушной, противоподводно-диверсионной обороне и по противоминному обеспечению.

Россия проведёт военные учения у берегов Сирии в Средиземном море, что станет масштабной демонстрацией силы, передаёт Daily Express.

По сообщению Министерства обороны, в манёврах, которые пройдут с 1 по 8 сентября, примут участие 25 кораблей ВМФ и 30 самолётов ВКС России. В ходе учений группировка отработает комплекс задач по противовоздушной, противоподводно-диверсионной обороне и по противоминному обеспечению.

В министерстве также добавили, что данные учения вызваны ростом напряжённости в сирийском Идлибе. Сообщается, что президент Сирии Башар Асад намерен начать поэтапное наступление в провинции. В свою очередь, США предупредили, что не оставят подобные действия без внимания, пригрозив «решительным ответом».

При этом в ООН призвали Россию, Иран и Турцию предотвратить военные действия в Идлибе, которые повлияют на миллионы местных жителей и могут стать площадкой для использования химического оружия обеими сторонами.

В свою очередь, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил, что в Идлибе сконцентрировано множество иностранных боевиков, в том числе около 10 тыс. террористов. Однако, прежде чем вступать с ними в бой, следует создать гуманитарный коридор, по которому провинцию смогут покинуть мирные жители, сообщает Daily Express.