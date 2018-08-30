CNN: Москва и Дамаск обсудили борьбу с терроризмом и послевоенное восстановление Сирии

Министры иностранных дел России и Сирии проводят переговоры, на которых, по официальным данным, будет затронута тема борьбы с терроризмом и восстановление Сирии. Однако, по словам корреспондента CNN, особое значение этой встрече придаёт то, что проходит она на фоне ужесточения риторики дипломатов, стягивания военных к Идлибу и подготовки к военным учениям России в Средиземном море.

На прямой связи с нами старший международный корреспондент CNN Фредерик Пляйтген из Москвы, он расскажет подробности. Прежде всего, давайте поговорим о переговорах, которые проходят сегодня. Может ли эта встреча между Россией и Сирией приблизить атаку на Идлиб, которой так давно опасались?



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Неясно. Мне кажется, это очень важные переговоры. Они проходят между министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Но, Кристи, как вы отметили, это происходит на фоне обострения риторики и на фоне усиления движения войск в сторону этого района.



Официально дипломаты будут говорить о том, что Россия и Сирия называют борьбой с терроризмом, — например, о битве, которая очень скоро может начаться в Идлибе. Из-за этого на Россию вылилось много критики, часть которой она полностью отрицает.



В то же время они говорят, что хотят обсудить и восстановление страны. Так что неясно, какую роль сыграет эта встреча, но проходит она именно в тот момент, когда можно наблюдать усиление деятельности военных. С одной стороны, сирийские правительственные силы укрепляются на позициях у Идлиба. Это бывало и раньше, но сейчас мы слышим, что там, возможно, разместят и боевые вертолёты.



И Россия сегодня вдруг заявила, что будет проводить крупномасштабные военные учения в Средиземном море. Конечно, всё это будет проходить на базе на побережье Сирии. Как мы знаем, последние пару недель, последние дни Россия перебрасывает военные корабли в этот регион. И сегодня она объявила, что в этих военных учениях будут принимать участие порядка 25 военных кораблей, а также стратегические бомбардировщики.



В любом случае, хотя Россия и говорит, что это было давно запланировано, теперь у неё в Сирии гораздо больше вооружений, чем когда-либо. К тому же и сирийская армия укрепляет свои силы. Так что кажется, что что-то вскоре может и произойти. Как вы отметили, и чиновники раздувают свою риторику.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 30 августа 2018 года.