Der Spiegel: восстановление Сирии займёт столетие

Восстановление Сирии — это задача не нескольких десятков лет, а целого столетия, считает Der Spiegel. Для реконструкции сирийской инфраструктуры нужны большие деньги, которых нет у Москвы, Тегерана и Дамаска. При этом Запад не спешит помогать, увязывая финансовую поддержку с политическим процессом по установлению в стране «законного правительства», отмечает немецкое издание.

Война в Сирии ещё не закончилась, но, похоже, лидер страны Башар Асад останется у власти, пишет Der Spiegel. У Европейского союза, США и стран Персидского залива остался всего один рычаг давления на режим — вопрос восстановления Сирии, поясняет немецкое издание.

По подсчётам специалистов, стоимость, необходимая для реконструкции сирийской инфраструктуры, колеблется в интервале от $300 млрд до $1,2 трлн. Разрушения носят масштабный характер. По имеющимся прогнозам, устранение последствий займёт от 10 до 15 лет. А, по мнению издания, это «задача столетия».

России и Ирану сирийская война и так обошлась очень дорого, поэтому они не хотят вкладывать в восстановление страны дополнительные миллиарды. В связи с этим Асад возлагает надежды на Китай. В Пекине тоже не раз отмечали, что заинтересованы в урегулировании ситуации в Сирии, ведь это основная предпосылка для инвестиций.

Глава же Кремля Владимир Путин считает, что профинансировать восстановление страны должен Запад. В недавних переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель он настаивал не только на создании соответствующих фондов, но и на снятии санкций с Дамаска. Впрочем, Меркель «притормозила Путина». Она увязала финансовую помощь с согласованием политического процесса, в заключение которого должны пройти свободные выборы. И только после появления «законного правительства» можно будет говорить о смягчении санкционного режима, отметила глава ФРГ.

Но российский президент рассчитывает на то, что европейцы всё же пойдут на уступку. Ведь европейские государства заинтересованы в том, чтобы сирийские беженцы как можно быстрее вернулись на родину.

Сам же сирийский режим с задачей по восстановлению страны не справляется, продолжает издание. Это видно на примере Хомса. Третий по величине сирийский город правительственные войска освободили ещё в мае 2014 года. Но за всё это время процесс восстановления там практически не сдвинулся с места. Власти ограничиваются реконструкцией символически значимых строений.

При этом из-за напряжённой ситуации с курдами в регионе, которых Асад всё ещё собирается выбить с занимаемых ими территорий, американские власти решили придержать пакет финансовой помощи в размере $230 млн. Деньги предназначались для проектов по урегулированию ситуации в регионах, ранее контролируемых террористам. На них собирались восстанавливать системы электро- и водоснабжения. Но без политического процесса Вашингтон отказывается инвестировать деньги в Сирию.

Впрочем, вместо США вложить деньги в восстановление страны согласились другие страны, например, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Кувейт. «Но пока в Сирии идёт война, всё, что восстановят в ближайшие месяцы, может быть снова очень быстро разрушено», — предостерегает издание.