То, что сейчас происходит в Сирии, а также то, что будет с провинцией Идлиб, вполне объясняет такое понятие, как «самореализующееся пророчество», считает обозреватель Boulevard Voltaire Кристьян Ваннест. По его мнению, алармистская риторика Запада только усугубляет положение мирных жителей, в то время как «было бы более человечно помочь России положить конец войне в Сирии».

Такое понятие, как «самореализующееся пророчество», вполне объясняет то, что сейчас происходит в Сирии, а также то, что будет с провинцией Идлиб, утверждает обозреватель Boulevard Voltaire Кристьян Ваннест. Многие высокопоставленные лица говорят о том, что этот регион настигнет гуманитарный кризис. Папа Римский, который всё ещё пользуется авторитетом в западном мире, соглашается с генеральным секретарём ООН Антониу Гуттерешем, который опасается катастрофы. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался в том же духе и дал понять, какие намерения скрывают политики за этим «западным беспокойством» —ответственность за «кровавую баню» будет возложена на сирийский режим.

Башар Асад несомненно будет использовать химическое оружие, а Запад нанесёт символический ответный удар. Это, как отмечает обозреватель, «первое пророчество», позволяющее осуществить вмешательство, при помощи которого Запад «приобретёт вес» при решении сирийского конфликта. Ле Дриан также добавил, что, хотя Асад и выиграл войну, мира он не добился. Это второе пророчество, которое заключается в том, что Запад отделяет победу России от победы сирийского режима, спасая свою репутацию и добиваясь ухода сирийского президента.

Как пишет Кристьян Ваннест, в западных СМИ преобладает дезинформация. Провинция Идлиб не последняя территория, остающаяся неподконтрольной сирийскому правительству. Запад — преимущественно американцы — всё ещё присутствует на востоке Сирии. По мнению обозревателя, парадокс заключается в том, что демократические государства, которые нелегально находятся в стране, «поучают» легитимное правительство.

В том, что Запад прямо или косвенно помогал террористам, «нет никакого сомнения», считает обозреватель Boulevard Voltaire Кристьян Ваннест. Население Сирии, которое только и ждёт, когда наступит спокойствие и можно будет вести нормальную жизнь, служит «живым щитом» для террористов. Алармистская риторика Запада только усугубляет положение мирных жителей, в то время как «было бы более человечно помочь России положить конец войне в Сирии».