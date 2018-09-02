CNN: короткое замыкание — в Сирии назвали причину взрывов под Дамаском

На крупном военном аэродроме в районе Меззе близ Дамаска произошла серия взрывов, передаёт CNN. Изначально частное издание Al-Mayadeen, которое, как указывается в статье, выступает на стороне «режима» Башара Асада сообщило, что по этой авиабазе нанесли удары израильские ВВС. Но затем сирийское государственное информагентство SANA, ссылаясь на военный источник, опровергло данную информацию.

В частности, агентство сообщило следующее: «Военный источник опроверг информацию о том, что аэродром Меззе подвергся агрессии со стороны Израиля. Взрывы, которые были слышны, произошли из-за короткого замыкания на находящемся близ аэродрома складе боеприпасов».

В соцсетях появилось несколько видеозаписей взрывов, по всей видимости, снятых на телефоны с некоторого расстояния. На них видны яркие вспышки света в ночном небе, похожие на взрывы, однако из имеющихся кадров нельзя точно сказать, что стало причиной взрывов.

Как отмечает CNN со ссылкой на оппозиционных активистов, в районе Меззе, помимо военного аэродрома, находятся несколько посольств, а также дома членов внутреннего круга сирийского президента Башара Асада.