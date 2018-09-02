CNN: короткое замыкание — в Сирии назвали причину взрывов под Дамаском

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Bloomberg оценил шансы Китая потеснить США в статусе сверхдержавы Bloomberg
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Das Erste: в Германии снесли «золотого Эрдогана» из-за накала эмоций Das Erste
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Поклонская и Аксёнов посетили церемонию прощания с Захарченко в Донецке
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская и глава Крыма Сергей Аксёнов приняли участие в церемонии прощания с лидером самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко в центре Донецка.
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Эксперт оценил решение Эрдогана не спрашивать разрешения на покупку С-400
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что страна не намерена спрашивать у кого-либо разрешения в вопросах приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.
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Черчесов объяснил неудачное выступление Смолова на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение насчёт выступления нападающего Фёдора Смолова на домашнем чемпионате мира 2018 года.
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Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключили на ремонт
Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) отключён для проведения планового ремонта, сообщил оператор украинских АЭС — компания «Энергоатом».
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UFC назвала всех участников первого в истории турнира в России
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил всех бойцов смешанного стиля, которые выступят на первом в истории России турнире UFC Fight Night.
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Тренер «Витесса» Слуцкий рассказал, почему он качается в кресле во время матчей
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий рассказал, почему он качается в кресле во время матчей.
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Путин принял участие в церемонии прощания с Кобзоном
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном.
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Источник: под Иркутском пропал вертолёт Ми-8 с тремя людьми на борту
Вертолёт Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных структурах региона.
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В сети появились документы, свидетельствующие о разработке США плана по уничтожению СССР и Китая
Соединённые Штаты в 1960-е годы готовили планы ядерного уничтожения СССР и Китая как ведущих индустриальных держав. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте некоммерческой организации «Архив национальной безопасности».
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Португальский тренер донецкого «Шахтёра» дал комментарий на русском языке
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека по-русски прокомментировал итоги матча своей команды с «Мариуполем» в чемпионате Украины по футболу.
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Главный тренер «Коламбуса» разочарован возможным уходом российских хоккеистов Панарина и Бобровского
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Джон Торторелла заявил, что продление контрактов с российскими хоккеистами, вратарём Сергеем Бобровским и нападающим Артемием Панариным, является одной из приоритетных задач на предстоящий сезон.
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Бацарашкина и Черноусов выиграли золото ЧМ в командной стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров
Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов стали чемпионами мира в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.
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Число пришедших проститься с Захарченко превысило 120 тысяч
Более 120 тысяч человек пришли проститься с убитым главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко.
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Черчесов заявил, что не совершал ошибок на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свои действия на домашнем чемпионате мира 2018 года, где национальная команда дошла до 1/4 финала.
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Черчесов не считает подвигом выступление сборной России на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не считает подвигом выход национальной команды в 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.
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Глава МИД Германии: ЕС должен защищать свои интересы в свете введения США пошлин
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в беседе с изданием Bild заявил, что Европа должна отстаивать собственные интересы на фоне политики Соединённых Штатов в сфере торговли.
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Путин поздравил президента Вьетнама с Днём независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Вьетнама Чан Дай Куангу по случаю 73-й годовщины провозглашения независимости страны.
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Теннисист Чилич обыграл Де Минора и вышел в четвёртый раунд US Open
Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в четвёртый раунд заключительного в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.
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СМИ: На церемонию прощания с Захарченко в Донецке пришли около 30 тысяч человек
На церемонию прощания с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко, который погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа, пришли около 30 тыс. человек.
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Чемпион мира — 2012 Емелин подписал контракт с хоккейным клубом «Авангард»
Защитник Алексей Емелин продолжит карьеру в омском «Авангарде», выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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Минобороны Украины обвинило «российских пранкеров» в попытке спровоцировать Полторака
В Министерстве обороны Украины заявили, что «российские пранкеры» пытались спровоцировать главу ведомства Степана Полторака.
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Четвёртая ракетка мира Зверев уступил Кольшрайберу в матче третьего круга US Open
Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев прекратил выступления на турнире Большого шлема в одиночном разряде.
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В ходе КТО в Дагестане нейтрализован причастный к нападению на полицейских боевик
В ходе контртеррористической операции в лесном массиве в 2 км юго-западнее села Тотурбийкала был нейтрализован бывший главарь банды, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов.
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Три человека пострадали при крушении военного вертолёта в Афганистане
Три человека получили ранения в результате крушения военного вертолёта Вооружённых сил Афганистана в провинции Балх на севере страны.
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Радимов рассказал, что штраф футболиста Мамаева за вечеринку в Монако пошёл на лечение ребёнка
Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал историю про штраф игрока «Краснодара» Павла Мамаева, который вместе с другом, нападающим «Зенита» Александром Кокориным, был замечен на вечеринке в Монако.
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В Донецке началась церемония прощания с Захарченко
Церемония прощания с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко началась в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко.
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Ловчев: ЦСКА на своём поле ловит кайф от игры
Известный футбольный эксперт, бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев выделил игру столичного ЦСКА на своём стадионе в рамках матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.
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Ловчев считает, что Чалов не является нападающим уровня экс-футболиста ЦСКА Вагнера
Известный футбольный эксперт, бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев не изменил своего мнения по поводу перспектив московского ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Депутат Рады призвал Киев признаться в причастности к убийству Захарченко
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
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Эрдоган заявил, что Турция не будет спрашивать разрешения на покупку С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не намерена спрашивать у кого-либо разрешения в вопросах приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.
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Джокович обыграл Гаске в третьем раунде US Open
Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвёртый раунд Открытого чемпионата США.
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Сурков назвал Захарченко настоящим героем
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко был настоящим героем, заявил помощник президента России Владислав Сурков.
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Шарапова рассказала об ощущениях от игры в вечернее время на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала об ощущениях от игры в вечернее время на Открытом чемпионате США.
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В Москве началось прощание с Кобзоном
Церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном началась в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве.
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В Роспотребнадзоре предупредили о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Западного Нила на территории Европы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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В Москве 2 сентября ожидается до +26 °С
В Москве в воскресенье, 2 сентября, ожидается до +26 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны украинских военных за прошедшие сутки.
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Абэ рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что его переговоры в ходе 22-й встречи с российским лидером Владимиром Путиным будут основательными.
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Галашина и Масленников завоевали бронзу ЧМ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров
Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников выиграли бронзу чемпионата мира в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.
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Абэ рассказал о нормализации отношений Японии и Китая
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил нормализацию отношений Токио и Пекина.
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В сирийском городе Маалула начали восстанавливать православный храм XIII века
Рабочие приступили к реставрации православного храма Святого Георгия Победоносца XIII века в сирийском городе Маалула, который был разграблен боевиками. Об этом заявил начальник бригады реставраторов Фади Шахим.
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Американский учёный рассказал о возможной цели «акустических атак» на Кубе
«Акустическую атаку» на американских дипломатов могла организовать ориентирующаяся на связи с Россией часть кубинского руководства, чтобы сорвать улучшение отношений с США.
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В США потерпел крушение легкомоторный самолёт
В американском штате Висконсин потерпел крушение легкомоторный самолёт, сообщает Fox News со ссылкой на данные полиции.
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Абэ заявил о намерении покончить с взаимным недоверием в отношениях с КНДР
Япония на фоне саммита США и КНДР также стремится добиться прогресса в установлении доверительных отношений с КНДР. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
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Боно потерял голос во время выступления в Берлине
Солист рок-группы U2 Боно потерял голос во время концерта в Берлине. Об этом сообщается на сайте группы.
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СМИ сообщили, что Volkswagen мог манипулировать данными не только дизельных автомобилей
Автоконцерн Volkswagen мог допустить манипуляции с данными о выхлопах не только дизельных, но также и бензиновых двигателей. Об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на материалы прокуратуры Мюнхена.
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В Огайо в ночном клубе произошла стрельба
В американском штате Огайо в городе Кливленд в результате стрельбы в ночном клубе погибла женщина, ещё семь человек пострадали.
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Шарапова одержала победу над Остапенко и вышла в 1/8 финала US Open
Россиянка Мария Шарапова одержала победу над латвийкой Еленой Остапенко в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису — US Open.
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В полиции сообщили о задержании 300 человек в ходе демонстраций в немецком Хемнице
Около 300 человек были задержаны в ходе демонстраций, которые прошли в субботу, 1 сентября, в немецком городе Хемниц. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.