CNN Оригинал

CNN: короткое замыкание — в Сирии назвали причину взрывов под Дамаском

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На аэродроме под Дамаском произошла серия взрывов, пишет CNN. Вначале появилась информация о том, что речь идёт об авиаударах ВВС Израиля, однако позднее военный источник сообщил, что взрывы стали результатом короткого замыкания на складе боеприпасов.
CNN: короткое замыкание — в Сирии назвали причину взрывов под Дамаском
Reuters
На крупном военном аэродроме в районе Меззе близ Дамаска произошла серия взрывов, передаёт CNN. Изначально частное издание Al-Mayadeen, которое, как указывается в статье, выступает на стороне «режима» Башара Асада сообщило, что по этой авиабазе нанесли удары израильские ВВС. Но затем сирийское государственное информагентство SANA, ссылаясь на военный источник, опровергло данную информацию.
 
В частности, агентство сообщило следующее: «Военный источник опроверг информацию о том, что аэродром Меззе подвергся агрессии со стороны Израиля. Взрывы, которые были слышны, произошли из-за короткого замыкания на находящемся близ аэродрома складе боеприпасов».
 
В соцсетях появилось несколько видеозаписей взрывов, по всей видимости, снятых на телефоны с некоторого расстояния. На них видны яркие вспышки света в ночном небе, похожие на взрывы, однако из имеющихся кадров нельзя точно сказать, что стало причиной взрывов.
 
Как отмечает CNN со ссылкой на оппозиционных активистов, в районе Меззе, помимо военного аэродрома, находятся несколько посольств, а также дома членов внутреннего круга сирийского президента Башара Асада.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
авиаудар база Израиль Сирия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров