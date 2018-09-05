Guardian: Трамп приказал убить Асада, но Мэттис его проигнорировал

Как утверждает автор новой книги о Дональде Трампе, после химатаки в апреле 2017 года Дональд Трамп говорил своему министру обороны Джиму Мэттису о том, что считает необходимым физически устранить сирийского президента Башара Асада. Однако, как приводит The Guardian отрывки из произведения, сам Мэттис вместо этого разработал план авиаудара по сирийским позициям, но не по самому Асаду.

Журналист Боб Вудворд написал книгу о Дональде Трампе, которая проливает свет на «хаотичную и плохо налаженную» ежедневную работу Белого дома, пишет The Guardian. В администрации президента заявили, что эта книга состоит из сфабрикованных историй, рассказанных обиженными бывшими сотрудниками. Однако британское издание сделало подборку главных отрывков из книги под названием «Страх».

Так, автор книги утверждает, что в прошлом году Трамп хотел, чтобы сирийского президента Башара Асада убили, но его министр обороны проигнорировал это предложение. В книге говорится, что высокопоставленные помощники Трампа иногда уклоняются от выполнения его указов, чтобы ограничить его поведение, которое они считают опасным.

Автор книги пишет, что Трамп сказал Джиму Мэттису о своём желании убить Асада после химической атаки против гражданского населения в апреле 2017 года. «Давайте убьём его! Давайте вмешаемся. Давайте там всех их убьём!» — такие слова Трампа приводит Боб Вудворд. Мэттис пообещал этим заняться, но в итоге разработал план авиаудара, который лично Асада не затрагивал.

Кроме того, опытный военный Джим Мэттис сравнил знания Трампа о национальной безопасности и международных отношениях с уровнем пяти- или шестиклассника. Как пишет автор книги, такие слова он произнёс после того, как Трамп поставил под вопрос необходимость американского военного присутствия на Корейском полуострове.

В свою очередь, сам Трамп стал автором ещё более жёстких высказываний в адрес своих подчинённых. Он якобы назвал главу Министерства юстиции Джеффа Сешнса «предателем» из-за того, что тот отказался расследовать дело о «российском вмешательстве». Кроме того, президент высмеивал его акцент и происхождение. «Этот парень умственно отсталый. Он же тупоголовый южанин», — якобы сказал американский президент.

Также в книге описывается случай, когда в прошлом главный экономический советник Трампа Гэри Кон выкрал документ с его стола. Если бы Трамп его подписал, Соединённые Штаты вышли бы из соглашения о зоне свободной торговли с Южной Кореей. То же самое он якобы проделал и с проектом выхода из НАФТА. При этом, по словам Кона, Трамп даже не заметил пропажи.

Помимо всего прочего, в книге говорится, будто глава аппарата Белого дома Джон Келли назвал Трампа «идиотом», а Белый дом — «Городом сумасшедших». В свою очередь, в официальном заявлении Белого дома эта информация опровергается, отмечает The Guardian.