Times: Пенс надеется «спасти душу Трампа» и мечтает занять его место

Майк Пенс верит, что ему удастся «спасти душу» главы Белого дома. При этом вице-президент США рассчитывает на шанс возглавить страну, чтобы стать «самым убеждённым христианином, который когда-либо занимал Овальный кабинет», пишет The Times со ссылкой на недавно опубликованную книгу The Shadow President.

Вице-президент США Майк Пенс считает, что он может «спасти душу Дональда Трампа» и стать самым идейным христианином, который когда-либо занимал Овальный кабинет. С таким утверждением выступают авторы недавно вышедшей книги «Теневой президент: правда о Майке Пенсе» (The Shadow President: the Truth about Mike Pence) Майкл Д’Антонио и Питер Эйснер, пишет The Times.

Пламенная вера 59-летнего политика помогла ему убедить американских протестантов поддержать Трампа на выборах 2016 года. Но в целом для большинства людей личность Пенса остаётся загадкой, отмечает издание.

Бывшего губернатора Индианы упрекали за «низкопоклонство» перед Трампом. Поводом тому среди прочего послужило трёхминутное видео его беседы с президентом, во время которой Пенс превозносит своего шефа каждые 12 секунд.

По словам Д’Антонио и Эйснера, действующий вице-президент верит, что избрание Трампа — «часть божьего плана». При этом он ждёт шанса взять власть в свои руки.

Авторы книги обращают внимание, что первое заседание администрации Трампа вице-президент завершил словами: «Да хранит вас Бог». Тем самым он дал понять консервативным христианам, что «их защитник помнит о своём долге».

«Более того, как объяснил один из ближайших помощников Пенса, вице-президент на самом деле верит, что может привести Трампа к Иисусу. И подобно Иисусу он хочет сделать всё необходимое, чтобы спасти душу Трампа», — полагают Д’Антонио и Эйснер.

По их мнению, готовность закрыть глаза на оплошности главы Белого дома «говорит о беспощадности» амбиций вице-президента. Ведь он связал своё будущее с человеком, который стал «примером всего того, что христианство и консерватизм презирают».

В интервью Christian Broadcasting Network Пенс выступал в защиту собственного поведения. «Каждый раз, когда меня критикуют за веру в Иисуса Христа, я тихо возношу хвалебную молитву… Мы живём в верующей стране, поэтому мы продолжим отстаивать то, во что верим», — заявил он.