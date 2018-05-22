CNN: Пенс пригрозил Пхеньяну ливийским сценарием за отказ от ядерной сделки

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что повторение «ливийской модели» в Северной Корее возможно, в случае если Пхеньян откажется от заключения ядерной сделки с Вашингтоном, сообщает CNN. Как отмечает издание, эти заявления звучат на фоне подготовки к саммиту по вопросам ядерного разоружения с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, судьба которого до сих пор остаётся под вопросом.

Вице-президент США Майк Пенс предупредил Северную Корею о том, что она может кончить, как Ливия, если не заключит ядерную сделку с Вашингтоном, сообщает CNN.

Как отмечает издание, заявление было сделано на фоне недавних слов советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявившего, что, по мнению администрации Дональда Трампа, Северная Корея должна последовать примеру Ливии в вопросе ядерного разоружения.

«На прошлой неделе звучали слова о ливийской модели. Однако, как дал понять президент, это может кончиться так, как кончилось в Ливии, только если Ким Чен Ын откажется заключать соглашение», — отметил Пенс. На замечание о том, что его слова могут быть восприняты как угроза, американский вице-президент ответил: «Это скорее констатация факта». При этом заместитель главы Белого дома подчеркнул, что США «не потерпят наличия у северокорейского режима ядерного оружия и баллистических ракет, угрожающих безопасности США и их союзников».

Как напоминает издание, ливийский лидер Муаммар Каддафи согласился «отказаться от своих ядерных амбиций» в обмен на облегчение санкций в отношении его страны в начале 2000-х годов. Через несколько лет Каддафи был свергнут и убит повстанцами, пользовавшимися поддержкой Вашингтона. При этом Северная Корея не раз подчёркивала, что её потребность в ядерном оружии обусловлена «военной агрессией США» на Ближнем Востоке и в других частях мира.

По мнению высокопоставленного северокорейского чиновника, слова Болтона свидетельствовали о «необычайно низких» намерениях США навязать Северной Корее «судьбу Ливии или Ирака, разрушенных в результате подчинения великим державам».

Как отмечает CNN, изначально администрация американского президента постаралась преуменьшить значение заявлений Болтона. Так, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заметила, что «не существует типовой модели, по которой всё это должно происходить».

«Это будет модель, выбранная президентом Трампом. Он будет действовать так, как сочтёт нужным», — подчеркнула Сандерс.

Встреча президента Трампа с Ким Чен Ыном запланирована на июнь, однако в последние несколько недель Северная Корея угрожала отменить переговоры, в случае если её «загонят в угол» в вопросе ядерного разоружения.

«На самом деле мы надеемся на мирное решение вопроса, — признался Пенс. — Президент остаётся открытым к проведению саммита и продолжит следовать по этому пути, несмотря на твёрдость нашей позиции в отношении ядерного разоружения и колоссальной кампании по оказанию давления, которая разворачивается сегодня».

Не допустить срыва встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре будет главной задачей для президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, встреча которого с президентом США запланирована на этой неделе. Как отмечает издание, именно Мун был основным инициатором дипломатического сближения как Сеула, так и Вашингтона с Пхеньяном. По словам аналитиков, причиной стали опасения возможного военного удара по Пхеньяну со стороны Дональда Трампа, что могло бы погрузить в войну весь Корейский полуостров.

«Мун очень обеспокоен возможностью возвращения «огня и ярости», — полагает профессор политических наук Пусанского национального университета Южной Кореи Роберт Келли. По его словам, южнокорейский лидер постарается «удержать Трампа на дипломатическом пути».

Как отмечается в статье, первой проверкой актуального состояния дел станет запланированное на этой неделе уничтожение на глазах у иностранных журналистов ядерного полигона в Северной Корее. Отмена этого мероприятия нанесла бы «серьёзный удар» по предстоящим переговорам. Однако на сегодняшний день «есть позитивные признаки», свидетельствующие о том, что планы остаются в силе, полагает издание. Так, международная команда журналистов уже отправилась в северокорейский город Вонсан, откуда их доставят на ядерный полигон.