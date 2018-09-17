Bild: США спешат занять немецкий рынок газа, чтобы покончить с монополией «Газпрома»

США бьются за газовый рынок Германии и хотят составить России конкуренцию в этой отрасли, чтобы «Газпром» не мог требовать от Европы всего, чего ни пожелает, пишет немецкий таблоид Bild. По уверениям американцев, их сжиженный газ непременно достигнет берегов Германии, и три американских компании уже соревнуются в том, кому удастся быстрее организовать поставки.

Вплоть до настоящего времени немецкий газовый рынок прочно держит в своих руках Россия, пишет таблоид Bild. Около 60% немецкого импорта газа поставляется из России, благодаря чему российский государственный концерн «Газпром» получает миллиарды прибыли. Но вскоре ситуация изменится, уверяет автор статьи Юлиан Рёпке.

По крайней мере, в этом убеждены заместитель министра энергетики США Дэн Брулетт и американский посол Ричард Гренелл, которые на днях заверили в этом группу журналистов.

«Американский сжиженный газ достигнет Германии. Вопрос не в том, случится ли это, а только в том, когда это случится», — уверенно заметил заместитель министра. По словам официальных представителей США, сейчас ведётся работа как с немецкими, так и с американскими властями, нацеленная на преодоление всех трудностей и получение необходимых разрешений.

Посол Гренелл также выразил уверенность в том, что Германия заинтересована в покупке американского сжиженного газа. Свои слова он подкрепил рассказом о примечательном случае, пишет немецкий таблоид.

Во время разговора с глазу на глаз между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом американский президент пояснил, что в будущем он намерен продавать больше сжиженного газа не только Европе, но и, в первую очередь, Германии. На это Ангела Меркель ответила: «А мы хотим его покупать. Мы хотим американский сжиженный газ». После этого оба высокопоставленных политика, по рассказу Гренелла, обратились к нему с намерением взяться за это дело.

Говоря о высокой конкуренции для газа из США со стороны российского государственного газового гиганта «Газпром» и его газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заместитель американского министра энергетики подчеркнул: «Могу вас заверить, что американский сжиженный газ будет конкурентоспособным». Более того, он заметил, что «американский сжиженный газ будет определять максимальную цену для «Газпрома» и для тех, кто хочет торговать здесь. А поскольку американский сжиженный газ здесь, «Газпром» не сможет требовать всего, чего только ни пожелает».

Как отмечает Bild, спорным пока остаётся вопрос о том, с какого времени американские танкеры со сжиженным газом смогут прибывать в Германию и разгружаться на месте. Согласно нынешнему плану трёх отдельно работающих компаний, открытие терминала намечено не ранее 2022 года, то есть лишь через три года после того, как в эксплуатацию должен вступить «Северный поток — 2». Однако после переговоров с представителями всех трёх компаний посол Гренелл заявил, что между ними идёт соревнование в отношении того, кто может быстрее помочь США достигнуть цели, и это, определённо, произойдёт раньше 2022 года.

Немецкие политики тоже конкурируют в том, кто раньше откроет первый терминал в своём избирательном округе. Благодаря этому бюрократические дела решаются быстрее, чем обычно, уверяет Bild.

По информации издания, по меньшей мере один из крупных немецких концернов одновременно участвует в строительстве «Северного потока — 2» совместно с Россией и ведёт переговоры по поводу поставок сжиженного газа из США. Американские источники утверждают, что благодаря этому появляются варианты и возможности повлиять на немецкую компанию в том, что касается её деловых соглашений с «Газпромом», подчёркивает Bild.