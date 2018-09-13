CBS News: Трамп решил наказывать за вмешательство в выборы — но этого может быть недостаточно

Президент США Дональд Трамп подписал административный указ о введении санкций против любых лиц, организаций и стран, в случае если те вмешаются в американские выборы, пишет CBS News. Тем не менее, как отмечает канал, некоторые американские политики назвали подобные меры «недостаточными» и призвали президента и его администрацию предпринять в этом направлении более решительные шаги.

Президент США Дональд Трамп подписал административный указ о введении санкций против любых физических и юридических лиц, в случае если они вмешаются в американские выборы, пишет CBS News со ссылкой на заявление директора Национальной разведки Дэна Коутса и советника по национальной безопасности Джона Болтона.



Данный указ касается лиц, санкционирующих, спонсирующих подобные акции или руководящих ими. Это означает, что эти меры могут быть введены против любого физического лица, организации, компании или даже страны.



Ранее американского лидера неоднократно критиковали за его недостаточно решительный ответ на «российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года. В то же время американские разведслужбы полагают, что Москва продолжает своё «вмешательство» на фоне приближающихся промежуточных выборов.



О том, что Белый дом готовит этот административный указ, стало известно во вторник. Тем не менее тогда источники CBS News сообщили, что Россия в нём не упоминается. В то же время данный документ похож на законопроект о защите выборов от угроз 2018 года, который предложили сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен.



По словам администрации, данный указ представляет собой широкий комплекс мер по предотвращению всех видов вмешательства со стороны ряда стран. По словам Коутса, «намёки на вмешательство» есть не только со стороны России, но и Китая, Ирана и Северной Кореи.



Согласно новому указу, правительство будет карать злоумышленников путём блокировки их активов, а также других мер. На вопрос о том, рассматривается ли возможность автоматического введения более жёстких санкций, Белый дом ответил, что в этом плане «необходимо иметь возможность для проявления гибкости».



Тем не менее критики указа считают, что этот документ недостаточно жёсток для предотвращения вмешательства. В частности, авторы законопроекта о защите выборов от угроз, сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен, призвали администрацию к более решительным действиям.



«В сегодняшнем заявлении администрация признала эту угрозу, однако она не предприняла для решения этой проблемы достаточных мер, — написали они в совместном заявлении. — Соединённые Штаты могут и должны пойти дальше. Обязательное введение санкций против любого, кто осуществит атаку на наши избирательные системы, послужит лучшим сдерживающим фактором. Это положение является центральным положением законопроекта о защите выборов от угроз, который пользуется поддержкой обеих партий».



Вице-председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер отметил, что подобных шагов «недостаточно». «Если мы действительно хотим не дать России и другим странам вмешаться в наши выборы в будущем, то нам надо со всей однозначностью обрисовать чёткие и серьёзные последствия таких действий. Мы по-прежнему совершенно не готовы к обеспечению безопасности грядущих выборов, и административный указ просто не может заменить решение конгресса», — подчеркнул он.



В администрации Трампа заявили, что они готовы обсудить эту тему с членами конгресса. Тем не менее, по словам Болтона, никто не знает, сколько времени уйдёт на составление подобного закона.