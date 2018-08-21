CNN: Кремль, как и прежде, отрицает свою причастность к кибератакам

Российские власти отреагировали на заявления компании Microsoft о предотвращении кибератак, организованных при участии российских спецслужб — в Москве утверждают, что не знают, о каких хакерах говорят представители компании и не понимают, как они могут быть связаны с Москвой, сообщает CNN. Впрочем, как подчёркивается в материале канала, аналогичные заявления российское правительство делало и раньше.

А теперь отправимся в Москву, где нас с прямым эфиром ожидает Фред Пляйтген. Алекс только что во многом «украл» вашу новость, но, как мне кажется, тут очень важно определить, как же отреагировала на всё это Россия. Ведь нельзя не подчеркнуть, что Кремль постоянно повторял одно и то же и публиковал свои опровержения, это важно.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Это действительно очень важно, Робин. Мы, конечно, не будем мешать Алексу воровать заголовки, тут никаких проблем. Но вы абсолютно правы — Кремль такое говорит, в сущности, ещё с 2016 года, с тех самых пор, как впервые появились обвинения во вмешательстве и в этой связи стала упоминаться именно хакерская группировка под названием Fancy Bear. Нам известно, что некоторые организации утверждают, что эта группировка связана с российской службой военной разведки, ГРУ.

Российское правительство заявляет, что, во-первых, не имеет ни малейшего понятия о том, что вообще такое эта Fancy Bear, и поэтому не знает, как она может быть связана с правительством России или её разведслужбами. Я хотел бы ещё немного зачитать из того, что только что своими словами пересказал Алекс, и поподробнее на этом остановиться. Он (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — ИноТВ) заявил: «Реакция уже традиционная» — это как раз к тому, о чём вы говорили, что россияне снова и снова и снова повторяют, что не знают эту группировку, не знают, что происходит, и хотят получить от США больше информации. «Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборы». Разумеется, в данном случае речь идёт о выборах в конгресс.

В Москве, конечно же, хорошо знают о том, что в США вот уже некоторое время обсуждается эта тема и признаки возможного вмешательства как раз в предстоящие выборы в конгресс. Россияне утверждают, что такого ни в коем случае не случится — однако они также говорили, что такого, по крайней мере, с их точки зрения, не случалось и в прошлом.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 августа 2018 года.