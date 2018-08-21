CNN: Microsoft сообщила об отражении кибератаки российских спецслужб

Корпорация Microsoft заявила, что ей удалось предотвратить попытку «хакеров под руководством российских спецслужб» проникнуть в электронные системы сената США и нескольких американских аналитических центров консервативной направленности, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, точно установить причастность российской разведки к кибератаке невозможно, однако характер организаций, ставших целями злоумышленников, а также то обстоятельство, что атака была организована незадолго до выборов в конгресс, заставляют задуматься.

А на фоне этого интервью президента Трампа прозвучали очередные заявления о попытке России вторгнуться в политическое пространство США: корпорация Microsoft заявила, что россияне в рамках операции, связанной с российской военной разведкой, попытались взломать электронные системы сената и ряда аналитических центров консервативной направленности. Как заявил IT-гигант, данную атаку ему удалось предотвратить.

По данным Microsoft, события развивались следующим образом: как заявила компания, она во исполнение судебного постановления получила контроль над шестью сайтами, созданными группировкой Fancy Bear; по некоторым данным, она управляется военной разведкой (России — ИноТВ) и стояла за взломом серверов национального комитета Демократической партии США в 2016 году. В Microsoft говорят, что данные сайты, вероятно, могли быть использованы для организации кибератак в отношении отдельных кандидатов и политических организаций в преддверии выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. Хакеры могли использовать упомянутые домены для того, чтобы отправлять сотрудникам сената и аналитических центров электронные письма, имеющие «официальный» вид, дабы обманом получить от них важную информацию.

А с нами на связи — старший международный корреспондент CNN Фред Пляйтген, который находится на военном авиасалоне, проходящем под Москвой. Доказать причастность к этой истории американской военной разведки будет очень непросто, так ведь?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Это определённо так. Но можно с такой же определённостью сказать и другое: тот факт, что подобное происходит совсем незадолго до выборов в конгресс, очень показателен.

На мой взгляд, в первую очередь здесь привлекает внимание то, какие организации были, по всей видимости, мишенями для хакеров — речь идёт о Гудзонском институте и Международном республиканском институте, а также о сенате; последний тоже попал под удар группировки Fancy Bear, которая, как вы отметили, по некоторым данным как минимум управляется российской службой военной разведки — ГРУ. Оба перечисленные мной института, конечно же, имеют консервативную направленность и поддерживают достаточно тесные связи с президентом Трампом, однако в то же время сильно критиковали курс главы государства в отношении России, его, как они считают, близкие отношения с Владимиром Путиным, а также и самого Владимира Путина.

В связи с этим в разведывательном сообществе США есть люди, которые теперь, по всей видимости, считают, что организации такого рода, критически отзывающиеся о внешней политике России, теперь стали мишенями для хакеров. Но, опять же, Макс, нам нужно подчеркнуть, среди прочего, что, по нашим данным нет, никаких доказательств того, что данные атаки с применением так называемого адресного фишинга были результативными. Впрочем, они были достаточно серьёзными, чтобы Microsoft забила тревогу, и я убеждён, что мы ещё получим от компании в течение дня какую-то дальнейшую информацию.

Ну и, конечно, как вы тоже упомянули, всё это произошло всего через день, а точнее — даже через несколько часов после того, как президент Трамп заявил, что он готов рассмотреть вопрос об ослаблении санкций в отношении Российской Федерации, если Россия окажет ему поддержку в таких регионах, как Украина и Сирия. Как такое могло бы происходить на Украине — неясно, но от себя я могу сказать, что только на прошлой неделе был в Сирии и общался с представителями российской армии, и они действительно заявили, что им нужно сотрудничество со стороны США и определённо также пригодится финансовая поддержка Вашингтона, особенно в рамках усилий Москвы по восстановлению этой страны. Тем не менее россияне, по-видимому, желают очень чётко дать понять, что роль лидера там играть будут именно они, и, судя по тому, как развивается сейчас ситуация в Сирии, Россия является наиболее влиятельным из непосредственно присутствующих в регионе игроков.

Понятно, Фред. Большое вам спасибо! А я хотел бы уточнить, что подозревается причастность к этой истории не американской, а российской разведки.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 августа 2018 года.