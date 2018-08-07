Порошенко призвал Украину готовиться к российскому вмешательству в выборы

Пётр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть методы по противодействию возможному вмешательству России в выборы. Как пишет «Левый берег», Порошенко подчеркнул, что Украина должна быть готова и к дезинформационным кампаниям, и к кибератакам.
Пётр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть заседание по противодействию возможному вмешательству России в выборы. Как пишет «Левый берег», об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
«И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в подготовке Кремлём масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептичные политические силы», — написал Порошенко.
«Мы должны быть готовы общим с нашими международными партнёрами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан», — подчеркнул Порошенко.
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