Левый берег Оригинал

Порошенко призвал Украину готовиться к российскому вмешательству в выборы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть методы по противодействию возможному вмешательству России в выборы. Как пишет «Левый берег», Порошенко подчеркнул, что Украина должна быть готова и к дезинформационным кампаниям, и к кибератакам.
Порошенко призвал Украину готовиться к российскому вмешательству в выборы
Reuters

Пётр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть заседание по противодействию возможному вмешательству России в выборы. Как пишет «Левый берег», об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в подготовке Кремлём масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептичные политические силы», —  написал Порошенко.  
 
«Мы должны быть готовы общим с нашими международными партнёрами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан», — подчеркнул Порошенко. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Левый берег Украина Европа
теги
выборы Петр Порошенко Россия Украина
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров