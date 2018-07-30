Gazeta Wyborcza: Москва пытается помешать планам религиозной независимости Украины

Церковные дипломаты из Москвы в разных странах убеждают глав церквей, чтобы не давали согласия на признание автокефалии украинской церкви, пишет польский журналист Вацлав Радзивинович в Gazeta Wyborcza. По его мнению, Москва опасается остаться без такого важного инструмента влияния на соседнюю страну, как православная церковь.

Россия и Украина праздновали — по отдельности — тысячу тридцатую годовщину Крещения Руси. В Москве политики молились за единство православия на территории всей прежней империи, в Киеве — за объединяющую верующих независимую украинскую церковь, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.

Президенты Петр Порошенко с главами своих церквей и Владимир Путин со своим Патриархом Москвы и Всея Руси проводили торжества в субботу рядом с памятниками святого Владимира.

У каждого из них свой «креститель Руси», отмечает автор. У лидера Украины — воздвигнутый в 19 веке монумент киевскому князю Владимиру на высоком берегу Днепра, а у Путина — его тёзка, рядом с Кремлём. Он поручил воздвигнуть его тогда, когда в России — после аннексии Крыма и начала войны на Украине — потерял актуальность лозунг, что православный русский народ «родом из днепровской купели»», — напоминает Радзивинович.

Однако сегодня эта купель уже не та: по новой версии, Владимир и его команда 1030 лет тому назад приняли христианство в Херсонесе, в Крыму, следовательно не в Киеве, где на настоящий момент заправляютю «укробанеровцы», а — в соответсвии со взглядами Москвы — на территории Российской Федерации», — продолжает он.

Власти Украины связывали с круглой датой большие надежды на томос об автокефалии, который завершит утверждение независимости и самостоятельности государства в религиозном плане, потому что сегодня православие в стране расколото. Но если бы все религиозные организации соединились в одну структуру, то появилась бы церковь намного богаче и сильнее самой большой на сегодняшний день Российской православной церкви, а Москва потеряла бы важный инструмент влияния на соседнюю страну. Однако Киеву придется еще подождать, потому что кроме послания, которое представитель Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил привез украинцам, и в котором содержится лишь запись того, что иерарх не соглашается с тем, чтобы Украина была подчинена Москве, ничего больше нет.

«Это намного меньше, чем ожидал Порошенко, для которого томос и в результате ограничение влияния Москвы на религиозную жизнь страны было бы мощным преимуществом в предстоящих в следующем году президентских выборах, которые судя по всему будут для него очень сложными», — отмечает Радзивинович.

Да и Россия делает всё возможное, чтобы разрушить надежды Киева, считает автор. Церковные дипломаты из Москвы на настоящий момент распространяют в других странах убеждение среди глав церквей, а также, как утверждают в Киеве, коррумпируют их, чтобы они не давали согласия на признание автокефалии Украине, подчёркивает Радзивинович.

В пятницу, за день о годовщины, Украинская православная церковь московского патриархата провела по киевским улицам крестный ход за «единство православия». Единство — под верховенством Москвы, добавляет он. Согласно данным полиции в торжествах приняло участие 20 тысяч человек.

Московские иерархи уверяют, что на самом деле они показали свою мощь, потому что молиться вместе с ними пришло 250 тысяч верующих, следовательно несколько раз больше, чем в субботу во время официальных торжеств собрал Киевский патриархат с «автокефалической» церковью.

Согласно данным полиции в субботнем крестном ходе, который прошел улицами Киева приняло участие 65 тысяч, а согласно данным организаторов —150 тысяч человек. Порошенко призвал, чтобы люди молились за страну и за единую православную украинскую церковь, потому что, по его мнению, украинское православие настолько большое, что оно не может быть лишь дополнением к чему-либо, отмечает журналист.

В Москве не было так многолюдно, потому что в Кремле, где проводилась служба под открытым небом и около памятника Владимиру собралось около 6 тысяч человек. Зато Кремлю и Патриархату удалось продемонстрировать какую сильную международную позицию в споре за религиозную независимость Украины имеет Москва. На торжества приехал патриарх Александрийский и всея Африки Феодор, а также делегации девяти из пятнадцати местных церквей в мире, объясняет автор и добавляет, что лейтмотивом выступления Путина было фундаментальное значение Крещения Руси для создания российского государства и русской идентичности.

Польский журналист отмечает, что российские телеканалы по случаю торжеств напомнили о том, что Белоруссия, Казахстан, Молдавия и Украина являются одним каноническим пространством, которое не следует ограничивать границами государства. И это пространство должно остаться «под единым руководством».