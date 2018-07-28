Wyborcza: на выборах украинцы припомнят Порошенко низкий уровень жизни

Последние четыре года своего президентского срока Пётр Порошенко посвятил тому, чтобы согласовать интересы общества, лиц из его окружения и олигархов, не уделяя достаточно внимания экономике, пишет журналист Михал Кокот. В издании Gazeta Wyborcza он отмечает, что на волне разочарования нынешним президентом всё большие шансы на победу получает его соперница Юлия Тимошенко.

Популистка Юлия Тимошенко становится главной претенденткой на то, чтобы занять президентское кресло на Украине в следующем году. Пётр Порошенко, который слабо борется с коррупцией и не проводит реформ, разочаровал не только украинцев, но и Запад, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот и добавляет, что нынешний президент уже чувствует за спиной дыхание Юлии Тимошенко, рейтинг которой растёт на протяжении многих месяцев.

В настоящий момент за главу партии «Батькивщина» планируют голосовать около 23% украинцев — практически в два раза больше, чем за нынешнего лидера страны Петра Порошенко. Тимошенко объединяет, прежде всего, самых бедных граждан, разочарованных отсутствием улучшения их уровня жизни. Она обещает им многое, не принимая во внимание то, что бюджет государства ограничен и что правящие круги должны соблюдать международные соглашения. Она обещает снижение стоимости коммунальных услуг для всех домашних хозяйств, а самым бедным — простить долги. Она также намерена отказаться от соглашения с МВФ и увеличить государственные газовые дотации для домашних хозяйств. Она сопротивляется приватизации сельскохозяйственных угодий, так как не хочет, чтобы они попали в руки мафии, перечисляет автор.

При этом он подчёркивает, что у Тимошенко также имеется большой негативный электорат — около 22% заявляют, что никогда за неё не проголосуют. Украинцы до сих пор не могут простить ей излишних политических амбиций. Когда в 2014 году началась революция, Тимошенко, выпущенная из тюрьмы, прямиком поспешила на инвалидной коляске на Майдан, чтобы объявить о своём участии в президентских выборах, напоминает Михал Кокот.

Но ещё больший негативный электорат набирает Пётр Порошенко — 48% украинцев заявляют, что не проголосуют за него ни в коем случае. После глубокого кризиса 2014—2015 годов украинская экономика очень медленно встаёт на ноги. Рост в прошлом году составил всего 2% ВВП, в нынешнем — должен достичь 3%. 83% граждан сейчас считают, что дела в стране идут в негативном направлении, отмечает журналист.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко утверждает, что единственными успешными пунктами в четырёхлетнем президентском сроке Порошенко стали отмена виз с Европейским союзом и проводимая им внешняя политика. Политолог Ярослав Юрчушин, глава киевского отдела Transparency International, говорит, что причиной, по которой президент не поставил страну на ноги, является то, что главным критерием подбора своих сотрудников он считал исключительно лояльность. А последние четыре года его президентского срока ушли на то, чтобы согласовать интересы трёх групп: общества, лиц из его окружения и олигархов, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza Михал Кокот.