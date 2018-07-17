Зеркало недели: Киев ожидает от США военной помощи на сумму $100 млн

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что США собираются предоставить Киеву военную помощь на сумму $100 млн. Как передаёт «Зеркало недели», глава украинского оборонного ведомства добавил, что также рассчитывает на помощь от Великобритании, Канады и других стран.

США готовятся предоставить Украине военную помощь на сумму $100 млн. Как пишет «Зеркало недели», об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак.

«Министр обороны США после принятия на Украине закона о нацбезопасности, после анализа реформирования ВСУ подчеркнул, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии — для поставок вооружения, техники и оснащения на 100 миллионов долларов», — заявил Полторак.

По словам министра, на саммите также шла речь о смене формата взаимодействия: от совещательной — к конкретной помощи.

«Например, министр обороны Великобритании будет у нас с визитом в октябре, и мы рассматриваем вопрос поставок оснащения для ВСУ. Министр обороны Канады — мы уже подписали несколько договоров по поставке вооружения для Украины. С министром обороны Польши у нас тесное военно-техническое сотрудничество и вопросы по созданию и подготовке совместной бригады «ЛитПолУкрбриг», — рассказал Полторак.