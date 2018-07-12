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Сувенир из Австрии: вместо старого снаряда американка получила штраф
Американской туристке не удалось вывезти из Австрии в багаже снаряд, найденный, по её словам, во время горной прогулки. Пассажирку задержали на пункте досмотра в аэропорту Вены, который из-за этого пришлось временно закрыть. В результате вместо «сувенира» она получила штраф, передаёт Euronews.

В самолёт — со снарядом: американская туристка хотела вернуться с австрийских каникул с боеприпасом в багаже. По словам американки, 40-сантиметровый снаряд она нашла во время горной прогулки.

Его женщина хотела забрать домой в качестве сувенира. Для этого она самостоятельно отмыла взрывоопасный предмет в своём отеле.

Пассажирку задержали во время проверки безопасности в национальном аэропорту Вены. Здание частично закрыли на 15 минут. Американка заплатила штраф в размере нескольких тысяч евро, после чего смогла благополучно вылететь на родину.

Дата выхода в эфир 11 июля 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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