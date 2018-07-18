Зеркало недели: каждый четвёртый украинец живёт за чертой бедности

За последние пять лет уровень бедности на Украине вырос на 10%. Как пишет «Зеркало недели», на сегодняшний день за чертой бедности находится 25% населения страны.

Уровень бедности на Украине за последние пять лет вырос на 10%. Как пишет «Зеркало недели», об этом рассказала директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен. По её словам, на сегодня за чертой бедности на Украине находится 25% населения.

«Экономический кризис, начавшийся на Украине в 2014 году, привёл к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жило 15% населения Украины, то сегодня — 25%», — заявила Кахконен.

Она отметила, что Всемирный банк с 2014 года вложил в украинскую экономику больше, чем в любую другую страну, отметив, что экономический потенциал Украины выше, чем у таких стран, как Польша, Румыния, Грузия и Индонезия. Также Кахконен акцентировала внимание на том, что из-за огромных долгов существуют риски роста инфляции.

«Трудно убедить инвесторов сегодня вкладывать деньги в Украину. Есть проблемы и на макроэкономическом уровне: государственный долг Украины является очень большим и не уменьшается до того уровня, который планировали ранее. Также существуют риски, связанные с инфляцией, а она связана с ростом зарплаты вдвое и увеличением субсидий, вследствие чего невозможно удержать потребительский спрос на фоне роста цен», — считает эксперт.