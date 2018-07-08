Der Spiegel объяснил, почему финны самые счастливые в мире

Недавно жителей Финляндии впервые провозгласили самым счастливым народом на Земле, пишет Der Spiegel. Вот только для самих финнов эта новость не стала неожиданностью, отмечает немецкий журнал.

Недавно финнов провозгласили самым счастливым народом на Земле: в последнем докладе The World Happiness Report они впервые заняли первое место, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«При этом самих жителей Финляндии эта новость особо не удивила», — отмечает автор статьи Дитмар Пипер.

Финны, как и их североевропейские соседи, привыкли к первым строчкам в международных рейтингах, продолжает Пипер. Согласно многочисленным исследованиям, они живут в самой политически стабильной и безопасной стране, в которой лучшее правительство, высокое качество жизни, чистая природа и практически отсутствует коррупция. К тому же, по данным опроса Европейской службы по исследованию общественного мнения Eurobarometer, больше всего своим соотечественникам в странах Евросоюза доверяют именно жители Финляндии.

Как отмечает руководитель проекта The World Happiness Report Джефри Сакс, население Финляндии и других стран — лидеров рейтинга убеждены в том, что «счастье людей основывается на надёжной системе социальной поддержки и на хороших государственных услугах, даже если за это приходится платить довольно высокие налоги».

Особое внимание в докладе уделяется последствиям миграции: «Показатели счастья иммигрировавшего населения почти идентичны показателям остального населения». В Финляндии, таким образом, живут самые довольные мигранты, добавляет журналист Der Spiegel.

«В основе широко распространённого среди финнов прагматизма лежит понимание того, что необходимо честно и усердно работать. С Dolce Vita представление жителей Финляндии о счастье не имеет ничего общего, — подчёркивает автор статьи. — Своё счастье нужно заработать, поэтому финны крайне редко позволяют себе бездельничать».

По мнению Дитмара Пипера, жители Финляндии — также «самые довольные налогоплательщики в мире».

«Из налоговых средств в Финляндии финансируются освещение катков и лыжных трасс, бесплатные площадки для игры в теннис и пляжный волейбол, широкая сеть библиотек и учреждений культуры. Здесь даже вновь начали строить общественные сауны — и это притом что частных саун в стране, предположительно, больше, чем автомобилей», — поясняет журналист немецкого журнала.