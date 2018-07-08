Der Spiegel объяснил, почему финны самые счастливые в мире
Недавно финнов провозгласили самым счастливым народом на Земле: в последнем докладе The World Happiness Report они впервые заняли первое место, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«При этом самих жителей Финляндии эта новость особо не удивила», — отмечает автор статьи Дитмар Пипер.
Финны, как и их североевропейские соседи, привыкли к первым строчкам в международных рейтингах, продолжает Пипер. Согласно многочисленным исследованиям, они живут в самой политически стабильной и безопасной стране, в которой лучшее правительство, высокое качество жизни, чистая природа и практически отсутствует коррупция. К тому же, по данным опроса Европейской службы по исследованию общественного мнения Eurobarometer, больше всего своим соотечественникам в странах Евросоюза доверяют именно жители Финляндии.
Как отмечает руководитель проекта The World Happiness Report Джефри Сакс, население Финляндии и других стран — лидеров рейтинга убеждены в том, что «счастье людей основывается на надёжной системе социальной поддержки и на хороших государственных услугах, даже если за это приходится платить довольно высокие налоги».
Особое внимание в докладе уделяется последствиям миграции: «Показатели счастья иммигрировавшего населения почти идентичны показателям остального населения». В Финляндии, таким образом, живут самые довольные мигранты, добавляет журналист Der Spiegel.
«В основе широко распространённого среди финнов прагматизма лежит понимание того, что необходимо честно и усердно работать. С Dolce Vita представление жителей Финляндии о счастье не имеет ничего общего, — подчёркивает автор статьи. — Своё счастье нужно заработать, поэтому финны крайне редко позволяют себе бездельничать».
По мнению Дитмара Пипера, жители Финляндии — также «самые довольные налогоплательщики в мире».
«Из налоговых средств в Финляндии финансируются освещение катков и лыжных трасс, бесплатные площадки для игры в теннис и пляжный волейбол, широкая сеть библиотек и учреждений культуры. Здесь даже вновь начали строить общественные сауны — и это притом что частных саун в стране, предположительно, больше, чем автомобилей», — поясняет журналист немецкого журнала.