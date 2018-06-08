CBC раскрыл секрет счастья: добрые дела и общение с близкими

Большинство современных теорий о природе счастья неверны, утверждает британский нейробиолог и сатирик Дин Бёрнетт. Счастье, по его мнению, — достижение, к которому необходимо стремиться, а не изначально присущее человеку состояние. Секрет его достижения — добрые дела и общение с близкими людьми, уверен учёный.

Благодарность, социальные связи или даже обладание 37 предметами одежды — каких только теорий о способах обрести счастье не встретишь сегодня.

«Однако современная нейробиология говорит то, что уже давно было известно философам: всё не так просто», — замечает CBC. Как утверждает нейробиолог и стендап-комик Дин Бёрнетт, представление о том, что люди счастливы от природы, так же как и о том, что таковыми они могут оставаться в течение долгого времени, попросту неверно. Как объясняет Бёрнетт в своей новой книге «Счастливый мозг: наука о том, откуда берётся счастье и почему», мозг человека устроен совсем не так.

«Мозг делает нас счастливыми, когда мы сотворили добро или поступили правильно», — поясняет Бёрнетт в радиопередаче The Current.

По словам учёного, люди должны рассматривать счастье как достижение, к которому необходимо стремиться в своей повседневной жизни. Хотя современные теории утверждают, что ключ к счастью — это высокий уровень гормона дофамина в организме, по убеждению Бёрнетта, это «слишком упрощённый» подход. «Это всё равно что сказать: чтобы отреставрировать картину эпохи Возрождения, просто добавьте зелёной краски», — иронизирует эксперт.

Система «дофаминового вознаграждения» имеется не только у человека, но и у других живых существ. «Однако как эта система активируется — вот где сложный вопрос», отмечает автор книги. По его словам, различия между тем, как запускается механизм счастья у разных людей, огромны. Свою роль могут сыграть личные качества, жизненный опыт, генетика и другие факторы.

По словам Бёрнетта, он был удивлён, обнаружив, насколько важную роль в повседневном ощущении счастья играют окружающие люди. «Мы настолько социальные создания, и наш мозг эволюционировал, чтобы облегчить такие объёмы общения, сопереживания и просто осознания присутствия людей вокруг нас, что они составляют сегодня огромную часть нашего существования и нас самих», — отмечает Бёрнетт.

«Поэтому всегда неплохо находить время для людей, которые вам небезразличны», — советует учёный.