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Укринформ: Порошенко увидел в решении Владимира о крещении Руси «европейский выбор»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что крещение Руси было европейским выбором князя Владимира. Кроме того, во время выступления по случаю 1030-летия Крещения Руси глава государства подчеркнул приверженность украинского народа к «духовным идеалам справедливости, милосердия, любви к ближнему, добра и правды».
Укринформ: Порошенко увидел в решении Владимира о крещении Руси «европейский выбор»
Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что крещение Руси было европейским выбором князя Владимира. Соответствующее заявление Порошенко сделал во время выступления по случаю «Дня Крещения Руси-Украины», пишет «Укринформ». 

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что выбор князя Владимира стал судьбоносным.
 
«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну... Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — приводит агентство слова главы государства.
 
Вместе с тем Порошенко отметил, что с самого крещения Руси украинцы «консолидируются вокруг духовных идеалов справедливости, милосердия, любви к ближнему, добра и правды», сообщает «Укринформ».
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Укринформ Украина Европа
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