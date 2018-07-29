Укринформ: Порошенко увидел в решении Владимира о крещении Руси «европейский выбор»

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11:55 Путин: ВМФ России вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом Президент России Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот России вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом.

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11:47 Зампред правительства Магаданской области арестован по обвинению в превышении полномочий Заместитель председателя правительства Магаданской области Игорь Озимок арестован по обвинению в превышении должностных полномочий.

11:43 Дацюк о предложении Дзюбы Путину: президент поддерживает любые виды спорта Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк прокомментировал слова форварда футбольной сборной страны Артёма Дзюбы, предложившего российскому лидеру Владимиру Путину сменить коньки на бутсы.

11:34 Медведев участвует в мероприятиях ко Дню ВМФ в Севастополе Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится в Севастополе, где принимает участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России.

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11:17 СМИ: В Британии следователи считают, что в отравлении Скрипалей участвовали две группы Британские следователи прорабатывают версию о том, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут быть причастны две группы из России. Об этом пишет газета The Mirror.

11:06 Бухаров поделился воспоминаниями о тяжёлом для него периоде в «Зените» Нападающий казанского «Рубина» Александр Бухаров рассказал о тяжёлом для него периоде в санкт-петербургском «Зените».

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10:57 Эксперт объяснил, почему Запад продолжит винить Россию в «причастности» к инциденту в Солсбери Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление депутата бундестага Хайке Хензель, по словам которой ни у Лондона, ни у Берлина нет доказательств якобы причастности Москвы к отравлению Скрипалей.

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