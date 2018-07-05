Порошенко призвал к независимости от «церкви страны-агрессора»

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что страна имеет право на независимую церковь. Как передаёт «Корреспондент», Порошенко также отметил, что Украина была матерью для русской православной церкви, поэтому мир должен поддержать Украину в предоставлении автокефалии украинской церкви.

Пётр Порошенко заявил, что каждая страна имеет право на независимую церковь, и призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была матерью для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь: российская церковь — церковь страны-агрессора. Украинская церковь — церковь для украинцев. Это большая разница», — заявил Порошенко.

Он отметил, что создание независимой церкви поддерживает более половины украинцев.

«Я надеюсь, что с божьей помощью мы получим автокефалию украинской церкви. Поддержка других для нас в этом много значит», — подчеркнул украинский президент.