Зеркало недели: Порошенко поблагодарил США за «Крымскую декларацию»

Украинский президент Пётр Порошенко поблагодарил США за «Крымскую декларацию». Как пишет «Зеркало недели», он также заявил, что мировое сообщество должно «перейти от политики непризнания аннексии к политике деоккупации полуострова».

Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность Соединённым Штатам Америки за «решительное непризнание российской аннексии Крыма». Как пишет «Зеркало недели», он также призвал внешнеполитических партнёров Украины поддержать «Крымскую декларацию» США.

«Приветствую историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. Достойный ответ гибридным провокациям Кремля после Хельсинки. Искренне благодарен администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно-признанных границах», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Порошенко в Facebook.

Порошенко выразил уверенность, что однозначные заявления госсекретаря США Майка Помпео о принадлежности Крыма «избавят Кремль от имперских амбиций, и территориальная целостность Украины будет восстановлена».

«Сколько бы времени ни прошло, вооружённая оккупация и незаконная аннексия части суверенного государства завершается только одним — освобождением оккупированной территории, восстановлением территориальной целостности и компенсацией всех нанесённых агрессором убытков», — подчеркнул украинский президент.

Порошенко добавил, что мировое сообщество должно «перейти от политики непризнания аннексии к политике деоккупации полуострова».

«Единым фронтом заставим Россию прекратить агрессию и уважать международное право. Крым — это Украина!» — подытожил украинский президент.