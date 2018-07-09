Левый берег: Порошенко призвал украинцев и поляков простить друг друга

Пётр Порошенко призвал украинцев и поляков к взаимному прощению в контексте исторических событий. Как передаёт «Левый берег», украинский президент заявил, что любое противостояние между Украиной и Польшей ослабляет и одно, и другое государство.

Президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев и поляков к взаимному прощению в контексте событий Второй мировой войны. Как пишет «Левый берег», об этом он заявил в ходе выступления на церемонии открытия мемориала памяти украинцев, погибших в 1944 году от руки поляков.

«Перед памятью невинных жертв Сагрыни я призываю всех вас — украинцев и поляков — к христианскому прощению. Именно к взаимному прощению, а не к мести призывают нас с небес все невинные жертвы братоубийственных конфликтов между нашими народами», — заявил президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что украинцы глубоко чтят память поляков, которые стали жертвами трагических событий на Волыни в 1943—44 годах.

«Мы решительно осуждаем грубость и насилие как сегодняшнего дня, так и прошлого, и призываем наши нынешние и будущие поколения и украинцев, и поляков не допустить подобной трагедии», — подчеркнул он.

По словам Порошенко, любое противостояние между Украиной и Польшей ослабляет и одно, и другое государство.

«Я убеждён, что и в польском и украинском обществе достаточно мудрости, чтобы понять, что любое противостояние между нами точно ослабляет. Ослабляет именно тогда, когда перед двумя нашими странами встала общая угроза с Востока, когда гибридная война, развернутая против Украины, распространяется Кремлём и на всю Европу. И любое использование любыми политическими силами исторической памяти для повышения своих рейтингов является абсолютно неприемлемым», — убеждён президент Украины.