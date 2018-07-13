ЛБ: Порошенко не ждёт оптимистических сюрпризов от встречи Трампа с Путиным

Украинский президент Пётр Порошенко считает, что встреча Трампа и Путина не принесёт никаких новостей — ни хороших, ни плохих. Как пишет «Левый берег», при этом Порошенко уверен, что американский и российский президенты будут обсуждать Украину.

Пётр Порошенко считает, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки не принесёт никаких новостей — ни хороших, ни плохих. Как пишет «Левый берег», об этом он заявил на специальной сессии «Разговор с партнёрами НАТО» в ходе саммита в Брюсселе.

«Я не хотел бы прогнозировать, что может произойти в понедельник. В принципе, я очень оптимистичный человек, но я сомневаюсь, что можно ожидать оптимистических сюрпризов из Хельсинки, и это плохие новости. С другой стороны, я не думаю, что там будут какие-то пессимистические сюрпризы, и это хорошие новости. Будет встреча и запуск некоего обсуждения», — считает он.

При этом Порошенко уверен, что американский и российский президенты будут обсуждать Украину.

«Непризнание оккупации и аннексии Крыма, думаю, будет одной из позиций», — добавил украинский президент.

Порошенко также ожидает, что на встрече Трамп сможет убедить Путина в том, что нет никаких аргументов против миротворческой миссии ООН в Донбассе.