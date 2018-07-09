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TVN24: историческая правда для Польши важнее собственной независимости

Материал представлен в переводе ИноТВ
Без независимой Украины нет независимой Польши, уверен польский историк Томаш Наленч. Хорошие отношения с Украиной — это польский национальный интерес, который воплощали в жизнь все президенты Польши. Но Анджей Дуда спустя 75 лет после Волынской резни решил воздать дань памяти её жертвам отдельно от Петра Порошенко, который в свою очередь почтил память украинских жертв ответной польской акции.

В «Фактах» сейчас историческая годовщина и политические разногласия. Польский президент на Волыни, украинский — в Люблинском воеводстве. Через 75 лет после Волынской резни Анджей Дуда воздал дань памяти жертвам резни. Пётр Порошенко почтил память жертв ответной акции. Они оба говорят о диалоге — кажется, в один голос, но при этом отдельно. Павел Плуска.  

Президент Анджей Дуда на Волыни, в месте, где когда-то была польская деревня.
Президент Порошенко в Люблинском воеводстве. Не вместе, а отдельно, в канун годовщины Волынской резни, совершённой украинцами, в день открытия готового уже много лет памятника жертвам польской ответной акции.
 
На кладбищах и на могилах жертв они говорили о польско-украинских отношениях.
 
АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: Мы должны на исторической правде строить наши хорошие отношения. Это самое важное. Мы должны строить дружбу между народами.
У нас сегодня совместные опасения, у нас сегодня совместные заботы, совместная идея безопасности.
 
Нас связывают, как подчёркивали оба президента, сотни лет дружбы и мирного сосуществования. Разделяет среди прочего история Волыни, история кровавая и всё ещё живая. Могилы невинных жертв, на которых сегодня молились, извиняясь и прося. 
 
ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Простите нам нашу вину, как и мы прощаем наших грешников. И с учётом невинных жертв, призываю вас всех, украинцев и поляков, к христианскому взаимному прощению.
 
В очередной раз президент молился за жертв Волыни. Это кадры двухлетней давности, когда он возлагал цветы возле памятника в Варшаве и в очередной раз напоминал, что противопоставление обоих народов друг другу ослабляет их.
 
Но участники этих торжеств в Варшаве отмечали, что украинская сторона своей политикой далеко не всегда способствует примирению. 
 
ТАДЕУШ ИСАКОВИЧ-ЗАЛЕВСКИЙ, ксёндз армянского обряда: Сегодня самым важным является то, чтобы перестать говорить о том, что преступники были героями. 
 
С другой стороны, мы имеем польский противоречивый закон об Институте национальной памяти, содержание которого было очень плохо воспринято на Украине, о чём тоже говорил президент Порошенко. Не он один призывал к тому, чтобы политики не замещали историков.
 
ПЁТР ТЫМА, глава Союза украинцев в Польше: Исторические вопросы, когда они выходят на политический план, говоря напрямую, становятся предметом манипуляции и временного использования. И это одна из худших вещей, которая могла произойти в польско-украинском диалоге. 
 
Обе стороны говорили о необходимости примирения, о том, насколько важна Польша для Украины и Украина для Польши. Но как подчёркивает Томаш Наленч, для Польши это грустный день, потому что президенты не говорили этого, стоя плечом к плечу. 
 
ТОМАШ НАЛЕНЧ, профессор, историк: Мы должны раскрывать эту правду с мыслью о прошлом, но мы также должны заботиться о хороших отношениях с Украиной. Без независимой Украины нет независимой Польши. Это польский национальный интерес. И  этот национальный интерес воплощали в жизнь все польские президенты. 
 
Вопрос состоит в том, кто сегодня и почему не захотел действительно встать вместе.  
 
Цезарь Грохот, «Факты».
 
Дата выхода в эфир 08 июля 2018 года.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
TVN24 Польша Европа
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