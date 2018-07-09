TVN24: историческая правда для Польши важнее собственной независимости

Без независимой Украины нет независимой Польши, уверен польский историк Томаш Наленч. Хорошие отношения с Украиной — это польский национальный интерес, который воплощали в жизнь все президенты Польши. Но Анджей Дуда спустя 75 лет после Волынской резни решил воздать дань памяти её жертвам отдельно от Петра Порошенко, который в свою очередь почтил память украинских жертв ответной польской акции.

В «Фактах» сейчас историческая годовщина и политические разногласия. Польский президент на Волыни, украинский — в Люблинском воеводстве. Через 75 лет после Волынской резни Анджей Дуда воздал дань памяти жертвам резни. Пётр Порошенко почтил память жертв ответной акции. Они оба говорят о диалоге — кажется, в один голос, но при этом отдельно. Павел Плуска.

Президент Анджей Дуда на Волыни, в месте, где когда-то была польская деревня.

Президент Порошенко в Люблинском воеводстве. Не вместе, а отдельно, в канун годовщины Волынской резни, совершённой украинцами, в день открытия готового уже много лет памятника жертвам польской ответной акции.

На кладбищах и на могилах жертв они говорили о польско-украинских отношениях.

АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: Мы должны на исторической правде строить наши хорошие отношения. Это самое важное. Мы должны строить дружбу между народами.

У нас сегодня совместные опасения, у нас сегодня совместные заботы, совместная идея безопасности.

Нас связывают, как подчёркивали оба президента, сотни лет дружбы и мирного сосуществования. Разделяет среди прочего история Волыни, история кровавая и всё ещё живая. Могилы невинных жертв, на которых сегодня молились, извиняясь и прося.

ПЁТР ПОРОШЕНКО, президент Украины: Простите нам нашу вину, как и мы прощаем наших грешников. И с учётом невинных жертв, призываю вас всех, украинцев и поляков, к христианскому взаимному прощению.

В очередной раз президент молился за жертв Волыни. Это кадры двухлетней давности, когда он возлагал цветы возле памятника в Варшаве и в очередной раз напоминал, что противопоставление обоих народов друг другу ослабляет их.

Но участники этих торжеств в Варшаве отмечали, что украинская сторона своей политикой далеко не всегда способствует примирению.

ТАДЕУШ ИСАКОВИЧ-ЗАЛЕВСКИЙ, ксёндз армянского обряда: Сегодня самым важным является то, чтобы перестать говорить о том, что преступники были героями.

С другой стороны, мы имеем польский противоречивый закон об Институте национальной памяти, содержание которого было очень плохо воспринято на Украине, о чём тоже говорил президент Порошенко. Не он один призывал к тому, чтобы политики не замещали историков.

ПЁТР ТЫМА, глава Союза украинцев в Польше: Исторические вопросы, когда они выходят на политический план, говоря напрямую, становятся предметом манипуляции и временного использования. И это одна из худших вещей, которая могла произойти в польско-украинском диалоге.

Обе стороны говорили о необходимости примирения, о том, насколько важна Польша для Украины и Украина для Польши. Но как подчёркивает Томаш Наленч, для Польши это грустный день, потому что президенты не говорили этого, стоя плечом к плечу.

ТОМАШ НАЛЕНЧ, профессор, историк: Мы должны раскрывать эту правду с мыслью о прошлом, но мы также должны заботиться о хороших отношениях с Украиной. Без независимой Украины нет независимой Польши. Это польский национальный интерес. И этот национальный интерес воплощали в жизнь все польские президенты.

Вопрос состоит в том, кто сегодня и почему не захотел действительно встать вместе.

Цезарь Грохот, «Факты».

Дата выхода в эфир 08 июля 2018 года.