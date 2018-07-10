Wyborcza: годовщина Волынской резни показала всю глубину кризиса в отношениях между Киевом и Варшавой

В последнее время Польша растеряла союзников в Европе, а теперь её значение всё меньше и для Украины, пишет польский журналист Павел Вронский. Как отмечает он в издании Gazeta Wyborcza, это наглядно показали недавние торжества по случаю годовщины Волынской резни, которую лидеры двух стран отмечали порознь. Националистический курс, который всё больше доминирует в польской политике, только подливает масла в огонь и отдаляет народы двух стран друг от друга.

«Как Дуда, так и Порошенко стали жертвами исторической политики. Украина, которая ведёт войну с Россией, поместила в пантеон героев людей, ответственных за преступления, совершённые в отношении поляков. Члены партии «Право и справедливость» стали заложниками политики «вставание с колен», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.

В 2006 году президенты Польши и Украины Лех Качиньский и Виктор Ющенко совместно отдали дань памяти польским и украинским жителям Павлокомы — села, усмирённого польским партизанским движением, в котором преступления совершали также нацисты из УПА*, рассказывает автор.

12 лет спустя президент Анджей Дуда возложил цветы на поле на Волыни, чтобы почтить память польских жертв Волынской резни, а президент Украины Пётр Порошенко почтил память украинских жертв у памятника в польской Сагрыни, продолжает Павел Вронский.

Воскресные торжественные мероприятия, проведённые порознь, показывают, как сильно Польша и Украина отдалились друг от друга. «Торжества содержали в себе элемент греческой трагедии, в которой судьба расписывает роли. Ведь выступления обоих президентов показывают, что они отдают себе отчёт в том, как плохо они играют свои роли и как сильно из-за кровавой истории оба народа отдаляются друг от друга», — подчёркивает польский журналист.

Президент Порошенко написал в Twitter, что польско-украинский конфликт может радовать исключительно Россию, возрождающую свой «русский мир» и «аннексировавшую» часть Украины.

В последние годы украинская и польская политика шаг за шагом становилась заложником политиков-радикалов обеих сторон. То голосовали за закон о борьбе за независимость УПА на Украине, то за закон о резне на Волыни или неразумную поправку к закону об Институте национальной памяти, приравнивающую преступление украинских националистов к преступлениям гитлеровских нацистов, объясняет автор.

В результате тяжёлый исторический диалог между Польшей и Украиной прекратился. Восточная политика, в которой Польша была лидером в Европейском союзе, замерла. «Что ещё хуже, значение Польши снижается и на Украине, потому что, как пишет публицист Виталий Портников, «адвокат Украины», которым должна была быть Польша, в последнее время «совершил самоубийство». Всё чаще на Украине слышны голоса, что Польша, в которой начинает доминировать националистический курс и значение которой в Европе стремительно падает, как адвокат не нужна, потому что она неэффективна», — отмечает Вронский.

Через 12 лет после торжественных мероприятий в Павлокоме глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью еженедельнику правого толка высказывает желание объявить войну ЕС во имя борьбы за реформу судов — то есть утоления жажды власти, которая ограничивает такое странное «изобретение», как независимость судов, не без иронии говорит автор.

Отец нынешнего премьер-министра Польши Корнель Моравецкий в интервью прессе призывает президента Владимира Путина к жесту доброжелательности по отношению к Польше, ведь он понимает, что Крым и Донбасс больше тяготеют к Москве.

Глубоко погребена оказалась доктрина польского политика и публициста Ежи Гедройца, который убеждал, что, несмотря на кровавое прошлое, следует во имя будущего формировать хорошие отношения с Украиной, ведь только независимая Украина даёт гарантию независимости Польши.

«На что может рассчитывать Польша, находящаяся в конфликте с Европой, рассоренная с Украиной, погружённая в то, чтобы бередить собственные раны, и отчаянно требующая уважения? Кажется, лишь на «жест доброжелательности» Путина», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Комментарии читателей на сайте Wyborcza:

bardo16: Поляки! Два миллиона украинцев на польской земле — это серьёзная проблема в случае конфликта между нашими странами. Надо задуматься, безопасно ли это для нас.

kamila gwiazda: Орбан, который является гуру Качиньского, усиленно работает над тем, чтобы отдать нас в лапы Путина. А Качиньский для получения единовластия, сделает всё :(.

ilbelfero: Я думаю, что настоящим полем для создания связей являются не памятники жертв и история, а то, как будут строиться отношения с украинцами, которые приезжают в Польшу на работу. Это они будут выдавать нам самое актуальное свидетельство.





tymon99: Польша — это авианосец Путина.

milleniusz: Я убеждён в том, что многие политики Качиньского получат «жесты доброжелательности» со стороны служащих КГБ.