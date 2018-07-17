112: Порошенко поручил военным прекратить «российские провокации» на море

Пётр Порошенко поручил руководству украинских вооружённых сил принять достаточные меры, чтобы «остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения кораблей в украинские порты» в Азовском море. Как передаёт «112 Украина», Порошенко заявил, что своими провокационными действиями Москва хочет остановить украинский горно-металлургический комплекс.

Президент Украины Пётр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба и командующему ВМС Украины принять достаточные меры, чтобы «остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения кораблей в украинские порты на Азовском море».

«Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, которые двигаются в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того чтобы остановить горно-металлургический комплекс, который работает в Донбассе», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что предоставил соответствующие приказы министру обороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС Украины для того, чтобы «прекратить нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива».

«Россия использует для этих атак захваченный и незаконно аннексированный Крым с незаконно расположенным там Черноморским флотом в захваченном Севастополе. Мы не будем с этим мириться», — заявил Порошенко.