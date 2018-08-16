Daily Telegraph: Microsoft хранила страницы с расистским и антисемитским контентом

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Трамп прокомментировал смерть Ареты Франклин
Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть американской соул-певицы Ареты Франклин.
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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
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Гвардиола рассказал, что является главным вызовом в его карьере
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что на данный момент является для него главным вызовом.
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В Крыму оценили планы Украины ограничить транспортное сообщение с Россией
Анонсированные Киевом ограничения в транспортном сообщении Украины и России бьют по собственным гражданам. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
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Министр иностранных дел Британии и глава ОЗХО обсудили расследования в Солсбери и Эймсбери
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обсудил с главой ОЗХО Фернандо Ариасом аспекты технической поддержки со стороны организации по расследованию инцидентов в Солсбери и Эймсбери.
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Руководство Серии А объявило о переносе двух матчей первого тура из-за трагедии в Генуе
Руководство итальянской Серии А приняло решение о переносе двух матчей первого тура чемпионата в связи с обрушением автомобильного моста в Генуе.
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Бутман назвал Арету Франклин выдающейся звездой
Народный артист России саксофонист Игорь Бутман прокомментировал в беседе с RT смерть американской соул-певицы Ареты Франклин.
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Гимнастки Кошан и Росс признались в домогательствах со стороны бывшего врача сборной США
Американские гимнастки Мэдисон Кошан и Кайла Росс признались, что тоже являются жертвами домогательств со стороны бывшего врача национальной сборной США Ларри Нассара.
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ВВП Белоруссии вырос в 2018 году на 4,4%
Валовый внутренний продукт (ВВП) Белоруссии вырос в январе — июле 2018 года на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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Генсек ООН осудил нападение в Кабуле
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение террористов на образовательный центр в Кабуле. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
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Суд перевёл фигурантку дела «Нового величия» Павликову под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы выпустил из СИЗО под домашний арест Анну Павликову, которая является фигурантом дела об экстремистской организации «Новое величие».
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Домрачева рассказала подробности ДТП, в которое она попала в июле 2018 года
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала о ДТП, в которое она попала в июле 2018 года в Минске.
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СМИ: В Италии у отделения партии «Лига» произошёл взрыв
Возле отделения партии «Лига» в итальянском городе Виллорба произошёл взрыв. Об этом сообщает газета La Tribuna di Treviso.
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Цитадель в сирийском Алеппо будет восстановлена в 2019 году
Одна из крупнейших в мире, цитадель в сирийском Алеппо будет восстановлена в следующем году.
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Музыкальный критик об Арете Франклин: её творчество определило лицо соула
Музыкальный критик Артур Гаспарян в беседе с RT рассказал, какой вклад внесла соул-исполнительница Арета Франклин в современную музыку.
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Макрон и Эрдоган обсудили улучшение экономических отношений Франции и Турции
Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торговые связи и двусторонние инвестиции, сообщает AFP со ссылкой на источник.
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Австрийская компания может заняться строительством жилья в Крыму
Австрийская компания займётся строительством экологического жилья в Крыму. В настоящее время подбирается пилотная площадка в Ялтинском регионе.
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Большинство стран — членов ITF проголосовали за изменение формата Кубка Дэвиса
На заседании генеральной ассамблеи Международной федерации тенниса (ITF) состоялось голосование по вопросу изменения формата проведения Кубка Дэвиса.
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Источник сообщил о взрыве на шахте в Ростовской области
В Ростовской области двое рабочих пострадали, ещё один погиб в результате детонации взрывчатых веществ во время работ в шахте. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
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В августе в Москве можно будет наблюдать за малым парадом планет
По вечерам в августе в столице можно будет наблюдать за малым парадом планет, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
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В новых округах Москвы намерены завершить формирование дорожной сети к 2023 году
В новых округах Москвы планируют завершить формирование дорожной сети в ближайшие пять лет, сообщает «Утро.ру».
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В Оренбургской области предупредили о возвращении аномальной жары
Спасатели предупредили о возвращении анормальной жары в Оренбургскую область, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
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Эфиопского легкоатлета, протестовавшего против правительства страны во время ОИ-2016, пригласили вернуться на родину
Эфиопский спортсмен Фейиса Лилеса, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в марафонском беге, получил приглашение вернуться на родину.
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В Пскове нашли клад с монетами XVIII века
В Пскове обнаружили полностью сохранившийся клад с монетами первой половины XVIII века, сообщает издание «Невские новости».
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На ВЭФ представят перспективы использования Северного морского пути
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
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В Москве изменят движение транспорта 18 и 19 августа из-за фестиваля фейерверков
На некоторых улицах Москвы изменят движение транспорта 18 и 19 августа в связи с проведением фестиваля пиротехнического искусства, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт столичного управления МВД России.
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Старт сезона в Серии А может быть перенесён из-за трагедии в Генуе
Руководство итальянской Серии А может принять решение о переносе матчей первого тура чемпионата в связи с обрушением автомобильного моста в Генуе.
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Президент Боливии рассчитывает на подписание контракта с «Газпромом» и визит Путина
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что рассчитывает на приезд российского лидера Владимира Путина в ноябре 2018 года для участия в церемонии подписания контракта с компанией «Газпром».
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Лукашенко снял с должностей министров строительства и промышленности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял Анатолия Черного с поста министра архитектуры и строительства и освободил Виталия Вовка от должности министра промышленности.
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Освобождённый из-под ареста экс-президент Армении анонсировал возвращение в политику
Бывший президент Армении Роберт Кочарян, который 13 августа был освобождён из-под ареста, заявил о своём возвращении в политику.
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Умерла Арета Франклин
В возрасте 76 лет ушла из жизни американская соул-певица Арета Франклин.
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Лукаку заявил о намерении завершить карьеру в сборной Бельгии после Евро-2020
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку заявил о намерении завершить выступления за сборную Бельгии по футболу после чемпионата Европы 2020 года.
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Газзаев о рейтинге ФИФА: сборная России совершила значительный прорыв
Депутат Государственной думы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал рекордный подъём национальной команды России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
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Суд арестовал мэра Оренбурга
Суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова, задержанного по подозрению в получении взятки.
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Украинский альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии
В Черекском районе Кабардино-Балкарии погиб альпинист с Украины, совершавший одиночное восхождение.
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Агент Ригони подтвердил возможный переход футболиста из «Зенита» в «Аталанту»
Агент Хуан Круз, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, подтвердил информацию о переговорах между петербургским клубом и «Аталантой» по трансферу его клиента.
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Немецкий телеканал показал в эфире карту с российским Крымом
Немецкий телеканал 3Sat 15 августа показал в эфире карту, где Крым принадлежит России.
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Врач Елизаветы II погиб в ДТП
Питер Фишер, которого называют врачом королевы Великобритании Елизаветы II, погиб в результате ДТП.
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Прокуратура начала проверку по факту отравления 12 воспитанников спортклуба в Екатеринбурге
Прокуратура начала проверку после того, как по меньшей мере у 12 воспитанников екатеринбургского спортивного клуба была выявлена острая кишечная инфекция.
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Патриарх Кирилл впервые проведёт богослужение на Новой Земле
Патриарх Кирилл впервые посетит архипелаг Новая Земля, где совершит богослужение в храме Святителя Николая.
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Боярский считает, что «Зенит» не сможет выйти в следующий раунд квалификации Лиги Европы
Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился своими ожиданиями от ответного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы между клубом из Санкт-Петербурга и минским «Динамо».
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Военный эксперт объяснил заявление Киева о захвате новых территорий в Донбассе
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление Киева о том, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 15 кв. км в Донбассе.
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Пилот «Формулы-1» Сайнс-младший подписал контракт с «Маклареном»
Испанский пилот команды «Рено» Карлос Сайнс-младший будет выступать за «Макларен» начиная с сезона 2019 года.
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Порошенко обсудил с Меркель реализацию «Северного потока — 2»
Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель затронул тему реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Экс-футболист «Спартака» Бушманов прокомментировал рекордный подъём России в рейтинге ФИФА
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов выразил своё мнение по поводу рекордного подъёма сборной России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
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В Красноярске отобрали эскизы памятных досок Хворостовскому
В Красноярске отобрали эскизы памятных досок, которые установят на доме и колледже, где жил и учился оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский.
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Новобранец ЦСКА Влашич выбрал себе игровой номер
Хорватский полузащитник Никола Влашич будет выступать за футбольный клуб ЦСКА под восьмым номером.
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Порошенко и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с Сенцовым
Украинский президент Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Российская теннисистка Веснина пропустит US Open из-за травмы
Россиянка Елена Веснина не сможет принять учаcтия в турнире Большого шлема US Open.
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«Театральный марш» пройдёт 8 сентября в Москве
Шестой «Театральный марш» пройдёт 8 сентября в Москве, сообщает m24.