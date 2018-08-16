Daily Telegraph: Microsoft хранила страницы с расистским и антисемитским контентом

Согласно расследованию, проведённому The Daily Telegraph, на облачной платформе Microsoft хранились десятки страниц с расистским и антисемитским контентом. Как отмечает британское издание, на этих страницах содержались посты, возбуждающие расовую ненависть, включая призывы к поджиганию домов мусульман и депутатов и нападению на трансгендеров, а также оскорбления в адрес евреев.

Десятки страниц с расистским и антисемитским контентом в социальной сети Gab хранились на облачной платформе Microsoft, узнала The Daily Telegraph.

На этих страницах, как уточняет британское издание, содержались посты, возбуждающие расовую ненависть, включая призывы к поджиганию домов мусульман и депутатов и нападению на трансгендеров, а также оскорбления в адрес евреев.

Gab, внешне похожая на Facebook, стала пристанищем для групп «альтернативных правых» и движения за свободу слова. Социальная сеть была основана бывшим инженером силиконовой долины Андрю Торба после того, как он почувствовал, что его консервативные взгляды не находят поддержки, и столкнулся с цензурой «либеральной элиты», работающей в технологических компаниях.

В социальной сети зарегистрированы более 300 тыс. пользователей со всего мира, и в ней существует ряд тем и групп, посвящённых брекситу и Британской национальной партии, пишет The Daily Telegraph.

Gab заявляет о себе как о «свободной от рекламы социальной сети, предназначенной для сохранения индивидуальной свободы, свободы слова и свободного потока информации в Интернете». Однако, как отмечает The Daily Telegraph, тысячи людей используют эту социальную сеть для публикации оскорбительных материалов.

«Мы не даём интервью фейковым новостным изданиям, которые нанимают политических активистов-софистов, притворяющихся журналистами. Разберитесь как-нибудь сами», — заявил пресс-секретарь Gab изданию The Daily Telegraph.

Главный редактор издания Imams Online Шаукат Варрейх отметил, что посты в социальной сети Gab «вызывают глубокую обеспокоенность».

«Gab утверждает, что она выступает за свободу слова, но на самом деле она способствует пропаганде расизма, ненависти и нетерпимости. Такие фирмы, как Microsoft, должны разбираться с этим и защищать людей независимо от их происхождения, — заявил Варрейх. — Важно, чтобы все мы — от технических гигантов до лидеров сообщества — возложили на себя ответственность за искоренение отвратительной, сеющей рознь риторики».