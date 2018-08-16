WSJ: Трамп изменил «Директиву 20» — спецслужбам станет проще применять кибероружие

Дональд Трамп отменил принятую администрацией Обамы директиву, регламентирующую действия федеральных ведомств США в киберпространстве, передаёт WSJ. Изменения призваны облегчить использование американскими службами кибероружия с целью поддержки военных операций и защиты от кибератак извне, сообщается в статье.

Президент США Дональд Трамп пересмотрел директиву, касающуюся условий применения Соединёнными Штатами кибероружия против своих противников, принятую его предшественником Бараком Обамой, сообщает The Wall Street Journal. Как утверждают осведомлённые источники, цель этого шага — снять ограничения, которые ранее были наложены на такого рода операции.

Источник газеты внутри администрации президента назвал инициативу Трампа «решительным шагом вперёд». По его словам, изменения в «Директиве 20» обеспечат поддержку военным операциям, а также воспрепятствуют иностранному вмешательству в электоральный процесс и краже интеллектуальной собственности.

Изначально директива Обамы обязывала федеральные ведомства получать разрешение на проведение наступательных операций у ряда заинтересованных сторон в американском правительстве — отчасти, чтобы избежать вмешательства в уже проводимые операции, в том числе связанные с кибершпионажем. Как напоминает издание, в течение многих лет «Директива 20» подвергалась критике как «источник инертности» и помеха для проведения важнейших операций, поскольку в планировании было задействовано слишком много федеральных ведомств.

Как сообщает газета, сразу несколько сотрудников президентской администрации подтвердили факт замены «Директивы 20» новыми правилами, однако отказались уточнить, в чём именно будут заключаться изменения, сославшись на секретность сведений. Точно известно, что новая политика будет касаться как Министерства обороны США, так и других федеральных ведомств.

Как напоминает WSJ, пересмотр директивы происходит в момент, когда на администрацию Трампа оказывается серьёзное давление — от президента требуют продемонстрировать серьёзность отношения к угрозам национальной кибербезопасности, в первую очередь исходящим от Москвы.

По сведениям газеты, советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон начал прилагать усилия для отмены директивы сразу после прибытия в Белый дом в апреле этого года.

При этом, по замыслу администрации Обамы, «Директива 20» должна была способствовать тщательному планированию операций в киберпространстве. «Если у вас нет хорошего механизма координации действий, то вы можете попросту загубить продуманную многолетнюю разведоперацию по доступу к зарубежным компьютерным системам», — поясняет экс- координатор по кибербезопасности Белого дома в администрации Обамы.

Кроме того, по мнению нескольких американских высокопоставленных чиновников, несмотря на наличие в предписании времён Обамы недочётов, её пересмотр может стать «большей проблемой», в особенности, учитывая, что администрация президента не даёт информации о готовящейся замене. Как отмечает эксперт области борьбы с терроризмом Совета национальной безопасности США Джошуа Гельтцер, вопрос о том, какие операции собирается проводить правительство с использованием кибероружия, всё ещё остаётся без ответа.