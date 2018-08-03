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Спецслужбы США: «российское вмешательство» не так энергично, как в 2016 году, но ответ будет жёстче

Материал представлен в переводе ИноТВ
Угроза вмешательства России в выборы по-прежнему остаётся, уверяют американцев руководители разведслужб. Как передаёт NBC, спецслужбы США намекнули на некие тайные кибероперации, которые проводятся против стран, «вмешивающихся» в американский избирательный процесс.

Сегодня вечером ведущие деятели национальной безопасности и разведки США выступили единым фронтом, пообещав защитить американские выборы от новых угроз, исходящих от России и других противников.

ДЭН КОУТС, директор Национальной разведки США: Мы признаём угрозу, она реальна, она по-прежнему есть. И мы делаем всё, что в наших силах, чтобы у нас были легитимные выборы, достойные доверия американского народа.

Всего за три месяца до промежуточных выборов (в конгресс. — ИноТВ) официальные лица подробно рассказали о всеобъемлющей российской кампании, направленной на ослабление и разделение США.

КРИСТОФЕР РЭЙ, директор ФБР: Не стоит питать иллюзий: эта угроза и широка, и глубока…

КИРСТЕН НИЛЬСЕН, министр внутренней безопасности США: Под прицелом сама наша демократия.

Чиновники отмечают, что в последнее время усилия России не так энергичны, как в 2016 году, однако, по их словам, при президенте Трампе реакция будет жёстче.

ДЭН КОУТС: Впоследствии мы твёрдо решили, что наша приоритетная задача — не допустить повторения. И мы бросаем на это все силы.

Но нельзя было не заметить отсутствия верховного главнокомандующего, который ещё две недели назад по-прежнему подвергал сомнению российское вмешательство.

ЖУРНАЛИСТ: Россия всё ещё предпринимает атаки против Соединённых Штатов?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Нет.

Стоя рядом с Владимиром Путиным, он, казалось, отвергал выводы разведывательного сообщества о том, что в 2016 году Россия действительно вмешалась.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я вам скажу, что президент Путин сегодня чрезвычайно мощно всё отрицал…

Главу ФБР спросили, как американцам соотнести сегодняшнее предупреждение разведки с неоднократными нападками президента на его ведомство.

КРИСТОФЕР РЭЙ: Могу заверить американский народ, что сотрудники и сотрудницы ФБР, начиная с директора и ниже, будут следовать своей присяге и делать свою работу.

И они намекнули на новую стратегию: они проводят тайные кибероперации против противников, пытающихся вмешаться в американские выборы.

ПОЛ НАКАСОНЕ, директор АНБ: Не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что у нас хорошо обученные, подготовленные и очень способные сотрудники.

Дата выхода в эфир 02 августа 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
NBC США Северная Америка
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