Спецслужбы США: «российское вмешательство» не так энергично, как в 2016 году, но ответ будет жёстче

Угроза вмешательства России в выборы по-прежнему остаётся, уверяют американцев руководители разведслужб. Как передаёт NBC, спецслужбы США намекнули на некие тайные кибероперации, которые проводятся против стран, «вмешивающихся» в американский избирательный процесс.
Сегодня вечером ведущие деятели национальной безопасности и разведки США выступили единым фронтом, пообещав защитить американские выборы от новых угроз, исходящих от России и других противников.
ДЭН КОУТС, директор Национальной разведки США:Мы признаём угрозу, она реальна, она по-прежнему есть. И мы делаем всё, что в наших силах, чтобы у нас были легитимные выборы, достойные доверия американского народа.
Всего за три месяца до промежуточных выборов (в конгресс. — ИноТВ) официальные лица подробно рассказали о всеобъемлющей российской кампании, направленной на ослабление и разделение США.
КРИСТОФЕР РЭЙ, директор ФБР:Не стоит питать иллюзий: эта угроза и широка, и глубока…
КИРСТЕН НИЛЬСЕН, министр внутренней безопасности США:Под прицелом сама наша демократия.
Чиновники отмечают, что в последнее время усилия России не так энергичны, как в 2016 году, однако, по их словам, при президенте Трампе реакция будет жёстче.
ДЭН КОУТС:Впоследствии мы твёрдо решили, что наша приоритетная задача — не допустить повторения. И мы бросаем на это все силы.
Но нельзя было не заметить отсутствия верховного главнокомандующего, который ещё две недели назад по-прежнему подвергал сомнению российское вмешательство.
ЖУРНАЛИСТ:Россия всё ещё предпринимает атаки против Соединённых Штатов?
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США:Нет.
Стоя рядом с Владимиром Путиным, он, казалось, отвергал выводы разведывательного сообщества о том, что в 2016 году Россия действительно вмешалась.
ДОНАЛЬД ТРАМП:Я вам скажу, что президент Путин сегодня чрезвычайно мощно всё отрицал…
Главу ФБР спросили, как американцам соотнести сегодняшнее предупреждение разведки с неоднократными нападками президента на его ведомство.
КРИСТОФЕР РЭЙ:Могу заверить американский народ, что сотрудники и сотрудницы ФБР, начиная с директора и ниже, будут следовать своей присяге и делать свою работу.
И они намекнули на новую стратегию: они проводят тайные кибероперации против противников, пытающихся вмешаться в американские выборы.
ПОЛ НАКАСОНЕ, директор АНБ: Не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что у нас хорошо обученные, подготовленные и очень способные сотрудники.
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