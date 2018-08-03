Спецслужбы США: «российское вмешательство» не так энергично, как в 2016 году, но ответ будет жёстче

Угроза вмешательства России в выборы по-прежнему остаётся, уверяют американцев руководители разведслужб. Как передаёт NBC, спецслужбы США намекнули на некие тайные кибероперации, которые проводятся против стран, «вмешивающихся» в американский избирательный процесс.

Сегодня вечером ведущие деятели национальной безопасности и разведки США выступили единым фронтом, пообещав защитить американские выборы от новых угроз, исходящих от России и других противников.



ДЭН КОУТС, директор Национальной разведки США: Мы признаём угрозу, она реальна, она по-прежнему есть. И мы делаем всё, что в наших силах, чтобы у нас были легитимные выборы, достойные доверия американского народа.



Всего за три месяца до промежуточных выборов (в конгресс. — ИноТВ) официальные лица подробно рассказали о всеобъемлющей российской кампании, направленной на ослабление и разделение США.



КРИСТОФЕР РЭЙ, директор ФБР: Не стоит питать иллюзий: эта угроза и широка, и глубока…



КИРСТЕН НИЛЬСЕН, министр внутренней безопасности США: Под прицелом сама наша демократия.



Чиновники отмечают, что в последнее время усилия России не так энергичны, как в 2016 году, однако, по их словам, при президенте Трампе реакция будет жёстче.



ДЭН КОУТС: Впоследствии мы твёрдо решили, что наша приоритетная задача — не допустить повторения. И мы бросаем на это все силы.



Но нельзя было не заметить отсутствия верховного главнокомандующего, который ещё две недели назад по-прежнему подвергал сомнению российское вмешательство.



ЖУРНАЛИСТ: Россия всё ещё предпринимает атаки против Соединённых Штатов?



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Нет.



Стоя рядом с Владимиром Путиным, он, казалось, отвергал выводы разведывательного сообщества о том, что в 2016 году Россия действительно вмешалась.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я вам скажу, что президент Путин сегодня чрезвычайно мощно всё отрицал…



Главу ФБР спросили, как американцам соотнести сегодняшнее предупреждение разведки с неоднократными нападками президента на его ведомство.



КРИСТОФЕР РЭЙ: Могу заверить американский народ, что сотрудники и сотрудницы ФБР, начиная с директора и ниже, будут следовать своей присяге и делать свою работу.



И они намекнули на новую стратегию: они проводят тайные кибероперации против противников, пытающихся вмешаться в американские выборы.



ПОЛ НАКАСОНЕ, директор АНБ: Не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что у нас хорошо обученные, подготовленные и очень способные сотрудники.



Дата выхода в эфир 02 августа 2018 года.