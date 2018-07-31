Bloomberg: российские кибератаки Эстония не оставит без ответа

Эстония создаёт подразделение по борьбе с кибератаками, количество которых с каждым годом увеличивается на 20%, сообщает Bloomberg. Помимо защитных стратегий, подразделение, состоящее из 300 человек, будет также развивать наступательный потенциал, и в скором времени, как отмечает издание, «сможет нанести ответный удар» по России.

Эстония — крошечное европейское государство, заявляющее, что оно стало первой целью российских кибератак, — «в скором времени сможет нанести ответный удар», сообщает Bloomberg.

Беря пример с более крупных стран — членов НАТО, Эстония создаёт подразделение по борьбе с кибератаками, количество которых с каждым годом увеличивается на 20%. Помимо защитных стратегий, подразделение, состоящее из 300 человек, будет также развивать наступательный потенциал, который, однако, будет применяться только в военное время.

«Чтобы подготовиться к обороне, необходимо знать, как нападать, — отметил полковник Андрес Хаирк, командующий киберподразделением. — Когда возникнет необходимость — в условиях вооружённого конфликта или войны, — способности, которые были развиты для испытания наших систем, будут применены против возможных противников».

И хотя российская армия в 150 раз больше эстонской, у прибалтийского государства есть преимущество в киберсфере, считает издание. Помимо того что Эстония стала «технологическим узлом», помогавшим создавать Skype, в стране также расположен центр по кибербезопасности НАТО, а в прошлом году здесь проходили первые «киберучения», организованные для европейских министров обороны.

Эстония не понаслышке знакома с кибератаками, которые ей необходимо отражать. В 2007 году после ссоры с Россией из-за перемещения памятника Второй мировой войны в Таллине Эстония пострадала от кибератак, которые вывели из строя правительство, банковскую систему, а также сайты СМИ.

Девять лет спустя Эстония обвинила хакеров, которые, по информации специалистов в области киберпреступлений, были связаны с российской военной разведкой, в нападении на крупнейшего в Эстонии производителя сланцевой нефти, напоминает Bloomberg.