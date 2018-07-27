Der Spiegel: немцы засекли атаку «российского песчаного червя» на свои СМИ

Хакерская группировка Sandworm совершила атаку на ряд каналов общественно-правового телевидения Германии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких спецслужбах. От действий взломщиков пострадали ZDF и WDR. При этом издание высказывает предположение, что эта группа может быть как-то связана с ГРУ.

«Российские хакеры» атаковали ряд общественно-правовых каналов в Германии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких спецслужбах. В рамках кампании, которую проводила группировка Sandworm*, пострадали цифровые сети ZDF и WDR. Атаку удалось засечь довольно рано, но нельзя исключать утечку данных, отмечает издание. Существует предположение, что Sandworm — это хакерская группировка, «курируемая ГРУ и специализирующаяся на диверсиях», пишет Der Spiegel.

В WDR отказались комментировать эту ситуацию из-за «соображений технической безопасности». ZDF подтвердил, что взлом действительно был. По предоставленной телеканалом информации, пострадало меньше десяти компьютеров, утечки не было.

В своём недавнем отчёте о киберактивности Федеральное ведомство по охране конституции сообщило о ряде атак на немецкие медиаконцерны, а также «организации, занимающиеся исследованиями в области химического оружия», продолжает Der Spiegel. Источники в спецслужбах утверждают, что в результате одной из таких атак могла пострадать лаборатория в швейцарском городе Шпиц. В ней занимались расследованием дела об отравлении нервно-паралитическим газом «Новичок» бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, отмечает издание.

* Sandworm — в переводе с английского «песчаный червь» (прим. ИноТВ).