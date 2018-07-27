Der Spiegel: немцы засекли атаку «российского песчаного червя» на свои СМИ

23:28
В ХМАО вынесли приговор за ложное сообщение о теракте
В Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор за заведомо ложное сообщение о теракте, передаёт kp.ru со ссылкой на УМВД по региону.
23:23
Суд арестовал бывшего президента Армении Кочаряна
Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который занимал этот пост в 1998—2008 годах.
23:13
В результате ДТП в Липецкой области погибли два человека
На трассе «Дон» в Липецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает kp.ru.
23:04
Глава ВФЛА остался разочарован решением IAAF продлить отстранение
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин поделился мнением насчёт решения совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение российской организации.
23:03
Макрон заявил, что Франция и Испания намерены построить газопровод
Франция и Испания намерены разрабатывать совместный проект газопровода, который соединит две страны, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
22:51
Севастопольский морской завод передан в федеральную собственность
Имущественный комплекс госпредприятия «Севастопольский морской завод» передан в федеральную собственность.
22:50
Вестибюли трёх станций метро Москвы закрыли на ремонт до 30 июля
Вестибюли трёх станций Московского метрополитена закрыли на ремонт до 30 июля, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу.
22:46
ЦСКА опубликовал прощальный ролик, посвящённый Головину
Московский ЦСКА опубликовал прощальный ролик, посвящённый бывшему полузащитнику клуба Александру Головину.
22:46
Патриарх Варфоломей передал послание Порошенко
Делегация Константинопольского патриархата передала президенту Украины Петру Порошенко послание патриарха Варфоломея.
22:36
В Карачаево-Черкесии вынесли приговор по делу о нелегальных раскопках
В Карачаево-Черкесии суд вынес приговор по делу о нелегальных раскопках, сообщает телеканал «360». Четыре человека получили от одного года условно.
22:31
Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку
Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку.
22:23
На матче за Суперкубок России «Локомотив» — ЦСКА зафиксирован аншлаг
На матче за Суперкубок России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА в Нижнем Новгороде зафиксирован аншлаг.
22:15
Поклонская ответила на критику со стороны депутатов Ирины Родниной и Оксаны Пушкиной
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на критику со стороны депутатов Ирины Родниной и Оксаны Пушкиной.
22:09
Колобков прокомментировал решение IAAF не восстанавливать ВФЛА
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
21:58
Дзагоев получил травму и был заменён на 13-й минуте матча за Суперкубок России
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев был заменён на 13-й минуте матча за Суперкубок России со столичным «Локомотивом».
21:51
В Турции перезахоронили останки офицера российской армии XIX века Карла Ржепецкого
Останки офицера российской армии XIX века подполковника Карла Ржепецкого, обнаруженные в Турции при строительстве дома в Ардагане, перезахоронены на христианском кладбище.
21:34
Патриарх Александрийский прокомментировал празднование 1030-летия Крещения Руси
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ΙΙ прокомментировал празднование 1030-летия Крещения Руси, а также отметил, что даже в случае давления политиков церковь всегда будет следовать своим священным правилам.
21:27
Словенец Роглич победил на 19-м этапе «Тур де Франс», Закарин — десятый
Словенский велогонщик Примож Роглич, выступающий за команду LottoNL-Jumbo, стал победителем 19-го этапа веломногодневки «Тур де Франс».
21:24
Три человека погибли в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области в результате ДТП с двумя автомобилями погибли три человека, в том числе ребёнок.
21:14
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч за Суперкубок России
Стали известны стартовые составы московских «Локомотива» и ЦСКА в матче за Суперкубок России, который пройдёт в Нижнем Новгороде.
21:12
МТС подала инвестиционный иск к Туркмении
Компания МТС подала инвестиционный иск к Туркмении из-за вынужденного приостановления деятельности в стране.
20:59
Нападение на полицейского в центре Москвы попало на видео
Нападение неизвестного в центре Москвы на сотрудника полиции попало на видео.
20:53
Орлов: Гинер содрал €30 млн с «Монако»
Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе полузащитника сборной России Александра Головина в «Монако».
20:46
МИД: противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем ядерная гонка
Вооружённое противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем гонка ядерных вооружений.
20:32
В ДНР опровергли сообщения о ранении главы республики
В администрации главы самопровозглашённой Донецкой народной республики опровергли информацию о ранении Александра Захарченко.
20:30
Дзюба: без VAR нам бы не дали пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поделился мнением об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года.
20:22
Посольство России в Британии рассчитывает на свободный разговор с Юлией Скрипаль
Российское посольство в Великобритании очень рассчитывает услышать в свободном разговоре, а не в «видеообращении, записанном под контролем полиции», собственное мнение Виктории Скрипаль о возможности общаться с сотрудниками консульства России.
20:11
IAAF продлила отстранение ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).
20:02
МИД России прокомментировал одобренный палатой представителей США проект оборонного бюджета
МИД России прокомментировал одобренный палатой представителей США проект оборонного бюджета на 2019 год. Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
19:59
Дзюба поделился секретом успеха сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поделился секретом успеха национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.
19:50
Генсек ОБСЕ призвал предоставить миссии доступ на всю территорию Украины
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер заявил, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ надо предоставить доступ на всю территорию Украины.
19:45
ЦСКА хочет подписать футболиста сборной Танзании Саматту
Нападающий «Генка» и сборной Танзании Мбвана Саматта может продолжить карьеру в московском ЦСКА.
19:42
Власти Подмосковья рассказали о модернизации парков
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о модернизации парков, сообщает телеканал «360».
19:39
В Кронштадте появился новый музей-корабль
Новый музей-корабль появился в Кронштадте, сообщает Inforeactor.
19:38
На Ростральных колоннах в Петербурге зажгут факелы в честь Дня ВМФ
На Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге зажгут факелы в честь Дня Военно-морского флота, сообщает Nation News.
19:37
Движение в центре Москвы ограничат 28 июля из-за празднования дня Крещения Руси
Движение в центре Москвы ограничат в субботу, 28 июля, из-за празднования дня Крещения Руси. Об этом сообщает m24 со ссылкой на единый транспортный портал.
19:33
Роскомнадзор рассказал об итогах работы по обеспечению функционирования РЭС на ЧМ-2018
Роскомнадзор рассказал об итогах работы по обеспечению функционирования радиочастотных электронных средств (РЭС) на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщают «Известия».
19:32
В Калининградской области число безработных достигло исторического минимума за 20 лет
В Калининградской области число безработных, состоящих на учёте в службе занятости населения, составило менее 3700. Это исторический минимум за 20 лет, сообщает «Янтарный край».
19:32
Замглавы МИД России и посол Сирии провели переговоры по международной встрече в Сочи
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с сирийским послом Риядом Хаддадом вопросы урегулирования ситуации в САР в преддверии международной встречи по Сирии в Сочи.
19:32
Полиция Израиля задержала 24 человека после волнений в Иерусалиме
Полиция Израиля задержала 24 подозреваемых в участии в беспорядках на Храмовой горе в Иерусалиме.
19:31
В заксобрание Петербурга внесли поправки в закон о штрафах для руферов
В заксобрание Санкт-Петербурга внесли поправки в городской закон об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы для руферов. Автор инициативы — депутат Денис Четырбок.
19:30
Каррера заявил, что не отпустил бы Зобнина и Кутепова из «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался относительно возможного ухода из команды игроков сборной России Романа Зобнина и Ильи Кутепова.
19:28
В Оренбургской области прошли антитеррористические учения
В Оренбургской области завершились антитеррористические учения «Рельеф Тюльган — 2018», сообщает RIA56.
19:25
Власти Москвы утвердили бесплатный проезд на электричках для ряда категорий граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, предусматривающий введение бесплатного проезда на пригородных поездах для ряда категорий граждан, сообщает m24.
19:18
Конституционный суд Латвии оценит реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык
В Латвии Конституционный суд проверит реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык на предмет соответствия Конституции страны.
19:14
Зобнин хочет взять автограф у Путина на встрече в Кремле
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин признался, что хотел бы взять автограф у президента России Владимира Путина во время встречи в Кремле.
19:08
Глава Пентагона рассматривает возможность переговоров с Шойгу
Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассматривает возможность переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.
18:58
В РФС прокомментировали переход Головина в «Монако»
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поделился мнением о переходе полузащитника сборной России Александра Головина в «Монако».
18:55
В Финляндии россиянам угрожают депортацией из-за крымских паспортов
Власти Финляндии угрожают депортацией на Украину ранее проживавшим в Крыму Наталии Кушнаренко и Михаилу Бережному из-за российских паспортов, выданных на территории полуострова.
18:50
Во Франции назвали переход Головина в «Монако» мудрым выбором
Французское издание Get French Football News оценило переход полузащитника сборной России по футболу Александра Головина из ЦСКА в «Монако».