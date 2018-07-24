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Bloomberg: «маленькая группа» в АНБ намерена дать большой отпор российским киберпроискам

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Директор Агентства национальной безопасности США генерал Пол Накасоне объявил о создании специальной целевой группы для противодействия российским киберугрозам, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, АНБ и киберкомандование под руководством обеих палат конгресса США будут сотрудничать в целях противодействия российской угрозе в преддверии промежуточных выборов в парламент в ноябре этого года.
Bloomberg: «маленькая группа» в АНБ намерена дать большой отпор российским киберпроискам
Reuters
Директор Агентства национальной безопасности США генерал Пол Накасоне объявил о создании специальной целевой группы для противодействия российским киберугрозам, сообщает Bloomberg.
 
Американский генерал отметил, что Россия «обладает большими возможностями в киберпространстве», которым США «обязательно будут противостоять».
 
АНБ и киберкомандование под руководством обеих палат конгресса США будут сотрудничать в целях противодействия российской угрозе в преддверии промежуточных выборов в парламент в ноябре этого года.
 
«Я создал российскую группу, маленькую российскую группу. Это укладывается в рамки того, что разведывательное сообщество делает с 2016—2017 годов», — заявил Пол Накасоне.
 
Он также подчеркнул, что Россия и Китай — это «противники, на которых необходимо сосредоточиться на раннем этапе и в будущем».
 
«У нас должны быть определённые средства, к которым мы будем прибегать, чтобы соперничать с ними в таких областях, как киберпространство», — отметил он.
 
Накасоне объявил о создании «маленькой российской группы» на фоне неоднозначных высказываний Дональда Трампа о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Президент Дональд Трамп впервые поставил под сомнение вывод разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, а затем подтвердил это заключение, напоминает Bloomberg.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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