Болтон: ради мира в киберпространстве США создают систему устрашения

В интервью каналу ABC News советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на выборах 2018 года Белый дом опасается вмешательства со стороны четырёх стран — России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Болтон подчеркнул, что перед лицом угрозы власти задействуют все силы, включая подготовку наступательных киберопераций в рамках создания системы устрашения для противников.

На выходных президент Трамп рекомендовал в своём Twitter «всем глупцам, которые так заняты тем, что подозревают во всём Россию, посмотреть в другом направлении — на Китай». Давайте проясним, лично вы видели какие-нибудь достоверные свидетельства того, что китайцы вмешивались в наши выборы в прошлом или занимаются этим прямо сейчас? Это действительно актуальная проблема национальной безопасности?



ДЖОН БОЛТОН, советник президент США по нацбезопасности: С точностью могу сказать, что в сфере национальной безопасности существуют достаточно серьёзные опасения относительно китайского вмешательства, иранского, а также северокорейского, и мы предпринимаем определённые меры, чтобы предотвратить их. В общем, в сущности, всего четыре страны.



Но всё-таки, наблюдали ли вы какие-нибудь действия в прошлом, в частности, со стороны Китая?



ДЖОН БОЛТОН: Я не буду вдаваться в подробности о том, что я видел и чего не видел. Но могу вам сказать: в отношении выборов 2018 года наши опасения главным образом касаются этих четырёх стран.



Кстати, о России. Вы только что затронули тему кибербезопасности. Во время своего выступления в Белом доме ранее в этом месяце директор АНБ генерал Пол Накасоне, кажется, дал понять, что он уполномочен осуществлять наступательные кибероперации в ответ на любые проявления вмешательства в выборы. Что это может значить? Что именно он будет делать?



ДЖОН БОЛТОН: Думаю, это значит именно то, что он хотел сказать. Но опять-таки, эта тема под грифом секретности. Я не могу распространяться о том, чем мы занимаемся, но, разумеется, моя главная задача заключается в том, чтобы удостовериться, что мы используем все свои силы для защиты не только наших выборов, но и всего спектра американских компьютерных систем в правительственном и частном секторе, уязвимых перед кибератаками.



На мой взгляд, это очень важно. Ведь мы не хотим войны в киберпространстве — мы хотим мира. Но чтобы его достичь, необходимо создать систему устрашения, чтобы наши противники, которые ранее осуществляли свои кибероперации, направленные против нас, или только готовят их сейчас, поняли, что, если они всё-таки решатся на атаку, они заплатят куда большую цену, чем если бы они воздержались.



Вот почему наступательные операции в киберпространстве в перспективе так важны. Если только и делать, что обороняться, не сумеешь создать систему устрашения, а мы как раз к этому стремимся.



Дата выхода в эфир 19 августа 2018 года.