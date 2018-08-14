El Periódico: 11-летний хакер справился с копией избирательной системы США за 10 минут

11-летний ребёнок взломал точную копию сайта избирательной системы США всего за 10 минут, сообщает El Periódico. Издание отмечает, что, помимо победителя, в рамках конференции хакеров DEF CON, изменить результаты удалось 35 участникам в возрасте от шести до 17 лет.
Ребёнок 11-ти лет смог взломать точную копию сайта избирательной системы США и изменить результаты выборов в штате Флорида. И потребовалось ему менее 10 минут, сообщает El Periódico.
Издание отмечает, что в рамках ежегодной конференции хакеров DEF CON, помимо победителя Эмметта Брюэра, который справился с задачей первым, это удалось сделать 35 участникам в возрасте от шести до 17 лет. За короткое время участники сумели не только взломать копию сайта, но и изменить имя победителя, а также количество голосов.
В рамках соревнования организаторы стремились проверить надёжность сайтов, с результатами выборов США, и обнаружить возможные недостатки системы в шести колеблющихся штатах США.
В Национальной ассоциации секретарей штатов, ответственной, среди прочего, за подсчёт голосов, приветствовали деятельность организаторов конференции. Однако дали понять, что настоящую систему взломать намного сложнее.
«Было бы чрезвычайно сложно скопировать эти системы, так как многие штаты используют уникальные сети и пользовательские базы данных с новыми и современными протоколами безопасности», — приводит El Periódico оправдания представителей организации.
Генеральный прокурор Румынии Аугустин Лазэр отдал распоряжение передать материалы дела о
действиях жандармов в ходе антиправительственной акции в Бухаресте из военной прокуратуры в возглавляемое им ведомство.
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, комментируя слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о травме Мохаммеда Салаха, рассказал, при каком условии согласится назвать немецкого специалиста лучшим в мире.
Предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа подал иск против бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман в связи с тем, что она нарушила соглашение о соблюдении конфиденциальности, подписанное в 2016 году.
Франция выражает соболезнования народу Италии в связи с гибелью людей при обрушении автомобильного моста в городе Генуе и готова предоставить любую необходимую помощь. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября представить предложения по модернизации БАМа и Транссиба, сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
Объём российского рынка новых мотоциклов в первые шесть месяцев 2018 года показал рост на 22% по сравнению с аналогичным показателем за 2017-й и составил 5,5 тыс. единиц. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT публикацию конгрессом США законопроекта о новых антироссийских санкциях.
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что учения, которые проводятся Минобороны совместно с государствами — партнёрами по СНГ, ОДКБ и ШОС, не направлены против третьих стран.
Уровень террористической угрозы в столице Великобритании остаётся «серьёзным» после инцидента возле здания парламента. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра страны Терезы Мэй.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими.
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказал мнение о победе голландского «Витесса», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, над «Гронингемом» в стартовом туре чемпионата Нидерландов.