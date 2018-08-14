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El Periódico: 11-летний хакер справился с копией избирательной системы США за 10 минут

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11-летний ребёнок взломал точную копию сайта избирательной системы США всего за 10 минут, сообщает El Periódico. Издание отмечает, что, помимо победителя, в рамках конференции хакеров DEF CON, изменить результаты удалось 35 участникам в возрасте от шести до 17 лет.
El Periódico: 11-летний хакер справился с копией избирательной системы США за 10 минут
Reuters

Ребёнок 11-ти лет смог взломать точную копию сайта избирательной системы США и изменить результаты выборов в штате Флорида. И потребовалось ему менее 10 минут, сообщает El Periódico.

Издание отмечает, что в рамках ежегодной конференции хакеров DEF CON, помимо победителя Эмметта Брюэра, который справился с задачей первым, это удалось сделать 35 участникам в возрасте от шести до 17 лет. За короткое время участники сумели не только взломать копию сайта, но и изменить имя победителя, а также количество голосов.

В рамках соревнования организаторы стремились проверить надёжность сайтов, с результатами выборов США, и обнаружить возможные недостатки системы в шести колеблющихся штатах США.  

В Национальной ассоциации секретарей штатов, ответственной, среди прочего, за подсчёт голосов, приветствовали деятельность организаторов конференции. Однако дали понять, что настоящую систему взломать намного сложнее.

«Было бы чрезвычайно сложно скопировать эти системы, так как многие штаты используют уникальные сети и пользовательские базы данных с новыми и современными протоколами безопасности», — приводит El Periódico оправдания представителей организации.

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El Periódico Испания Европа
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