El Periódico: 11-летний хакер справился с копией избирательной системы США за 10 минут

21:13 Губернатор Оренбургской области прокомментировал задержание мэра Оренбурга Губернатор Оренбургской области Юрий Берг прокомментировал задержание мэра Оренбурга Евгения Арапова по подозрению в получении взятки, сообщает RIA56.

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21:06 «Интер» объявил о продлении контракта со Спалетти Миланский «Интер» объявил о подписании нового контракта с итальянским специалистом Лучано Спалетти.

20:55 Экс-голкипер «Кальяри» выжил после обрушения моста в Генуе Бывший голкипер «Кальяри» Давиде Капелло рассказал, что находился на мосту в Генуе во время его обрушения.

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20:47 Весь наземный транспорт в Москве станет бестурникетным с 1 сентября Весь наземный транспорт в Москве сделают бестурникетным с 1 сентября, передаёт портал мэра и правительства.

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20:36 В Москве утвердили порядок бесплатных перевозок школьников при посещении музеев Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок бесплатных перевозок школьников при посещении музеев.

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20:00 Макарова обыграла Богдан и вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над румынкой Аной Богдан в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.

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