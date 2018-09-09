Washington Post: США рискуют не успеть «припугнуть» Россию до выборов в конгресс

Вашингтон до сих пор не принял достаточных мер, чтобы удержать Москву и «других враждебных» иностранных игроков от вмешательства в американский демократический процесс, предупреждает The Washington Post. Вместо защиты от кибератак и улучшения избирательных технологий, американским властям необходимо создать «убедительную политику устрашения», чтобы у Москвы даже мысли не возникало повлиять на выборы в США, считает издание.

С приближением промежуточных выборов становится очевидным одно: ни администрация Трампа, ни конгресс «не сделали достаточно, чтобы удержать Россию и другие враждебные иностранные державы от вмешательства в демократический процесс США». И это вопреки постоянным предупреждениям экспертов, что Владимир Путин намерен продолжать «кампанию влияния», пишет в своей редакционной статье The Washington Post.

По мнению издания, в настоящий момент слишком много внимания уделяется защите страны от хакерских атак и улучшению избирательных технологий. Однако более эффективная стратегия — «убедить Путина и остальных, что последствия даже за попытку прорвать американскую защиту будут слишком суровыми, чтобы рисковать».

И вот почти два года спустя после президентских выборов 2016 года члены конгресса подбираются к введению «более мощной политики устрашения». Законодатели представили два параллельных проекта, посвящённые этому вопросу, отмечает The Washington Post.

Кроме того, накануне в сенате прошли тематические слушания, на которых выступал бывший посол США в России Майкл Макфол и экс-заместитель госсекретаря Николас Бёрнс. Оба «уважаемых эксперта» выступили за подход сдерживания. «Путин — рациональный человек. Он поймёт, какие последуют наказания. Нам необходимо убедиться, что он осознаёт: мы настроены серьёзно», — заявил Бёрнс.

Согласно одному предложению, на будущую «агрессию Кремля» необходимо отвечать «жёсткими автоматическими санкциями». Они могут затронуть российский энергетический сектор, без которого страна «фактически останется без экономики».

Вдобавок можно ввести индивидуальные ограничительные меры против «главных дружков» Путина. Российский суверенный долг на Западе можно низвести до статуса «радиоактивного». И на законодательном уровне заставить Трампа применить эти наказания, отмечает издание.

Помимо «грозных автоматических санкций», конгресс может расширить полномочия американской прокуратуры, чтобы она могла преследовать кибернарушителей. Одна из «наиболее изобретательных идей» — введение нового требования предоставлять информацию о подозрительных крупных сделках с недвижимостью для борьбы с отмыванием иностранной наличности в США.

По информации издания, Белый дом составляет исполнительный указ, который охватывает часть этих мер. С одной стороны, эта стратегия должна учесть пожелания конгресса, с другой, дать достаточно пространства для манёвра администрации президента, которая опасается, что долгосрочная санкционная политика может оказаться неуместной в будущем или навредить европейским союзникам.

«Учитывая прошлую слабость Трампа в отношении Путина, какая бы политика ни получилась в итоге, она должна представлять для Кремля надёжное, убедительное средство устрашения. Исходя из этого, будет лучше, если она примет форму закона, а не обычного исполнительного указа», — рассуждает издание.

«Кроме того, лучше принять её как можно скорее. Осталось мало времени для воплощения политики сдерживания до ноябрьского голосования. Сигнал от настоящего момента до 2020 года должен быть ясным и последовательным», — подчёркивает The Washington Post.